Ex-Rapper ist Nepals neuer Regierungschef

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Drei Wochen nach dem Erdrutschsieg seiner Partei bei der Parlamentswahl in Nepal ist der ehemalige Rapper Balendra Shah neuer Regierungschef des Landes.

Balendra Shah ist der neue Regierungschef von Nepal. Bild: keystone

Shah, der auch unter dem Künstlernamen Balen bekannt ist, legte in der Hauptstadt Kathmandu seinen Amtseid ab. Der 35-Jährige ist der bisher jüngste Regierungschef des Himalaya-Staats seit der Wiederherstellung eines Mehrparteiensystems 1990.

Mit Shah, der sich seit den 2010er-Jahren in Nepals Hip-Hop-Szene einen Namen machte und später Bürgermeister Kathmandus wurde, verbinden viele Menschen in dem armen Land die Hoffnung auf Reformen und einen politischen Neuanfang.

Erste Wahl seit tödlichen Unruhen

Die vorgezogene Wahl am 5. März war die erste seit den tödlichen Unruhen vor gut einem halben Jahr, die zum Rücktritt des damaligen Regierungschefs Khadga Prasad Sharma Oli und zur Auflösung des Parlaments geführt hatten.

Bei der Wahl gewann Shahs zentristische Partei RSP (Rastriya Swatantra Party) fast zwei Drittel der Sitze im Unterhaus. Die relativ junge RSP sicherte sich 182 Mandate und setzte sich damit deutlich gegen die etablierten Parteien wie den Nepali Congress und die Kommunistische Partei Nepals (CPN-UML) durch. Das Unterhaus ist die mächtigere der beiden Parlamentskammern.

Eine Sperrung von Social-Media-Plattformen hatte im September Zehntausende, meist junge Menschen der «Generation Z», auf die Strasse getrieben. Sie prangerten weit verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft an. Bei den Unruhen kamen mehr als 70 Menschen ums Leben. (dab/sda/dpa)