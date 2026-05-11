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Hantavirus: Kapitän der Hondius meldet sich nach Ausbruch an Bord

Video: watson/nina bürge

«Hondius»-Kapitän meldet sich in Videobotschaft zu Wort – das hat er zu sagen

11.05.2026, 15:3611.05.2026, 15:46

Der Kapitän des vom Hantavirus betroffenen Kreuzfahrtschiffes «Hondius», Jan Dobrogowski, hat sich erstmals in einer Videobotschaft zu der Krise geäussert.

Er bedankte sich bei seiner Besatzung und den Passagieren für «Geduld, Disziplin und Freundlichkeit». «Diese vergangenen Wochen waren extrem anstrengend», sagte der aus Polen stammende Kapitän. Die Menschen hätten aber unter diesen schwierigsten Umständen «Fürsorge, Zusammenhalt und Kraft» gezeigt.

Video: watson/nina bürge

Er habe gesehen, dass «Menschen einander vertrauen können, auch wenn nicht sofort Hilfe bereitsteht». Allen Menschen an Bord wünschte der Kapitän eine sichere Heimreise.

Am Sonntag war das Schiff an der spanischen Ferieninsel Teneriffa angekommen. Am Montag sollten die restlichen Passagiere und ein Grossteil der Besatzung evakuiert werden. Die «Hondius» soll heute Abend wieder in See stechen und nach Rotterdam fahren. (sda/dpa)

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