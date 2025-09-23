Bild: keystone

Trump: Ukraine kann mit Hilfe ihr gesamtes Gebiet zurückerobern

Überraschende Kehrtwende: US-Präsident Donald Trump hat in einem Post auf seiner Plattform Truth Social erklärt, er halte es für möglich, dass die Ukraine alle von Russland besetzten Gebiete zurückgewinnt.

Trump schrieb, er habe sich «mit der militärischen und wirtschaftlichen Lage der Ukraine und Russlands vertraut gemacht» und sei nun überzeugt, dass Kiew mit Unterstützung der EU und der Nato die ursprünglichen Grenzen wiederherstellen könne. «Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der Nato ist die Wiederherstellung der ursprünglichen Grenzen durchaus eine Option», so der Republikaner.

Bislang hatte Trump stets betont, die Ukraine müsse bei Verhandlungen mit Moskau bereit sein, auf Gebiete zu verzichten. Woher der Sinneswandel kommt, ist unklar. Zuvor hatte sich Trump am Rande der UNO-Generaldebatte in New York mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen.

In seinem Post ging Trump noch weiter: Russland habe in dreieinhalb Jahren Krieg gezeigt, dass es ein «Papiertiger» sei. Die russische Kriegswirtschaft stehe am Abgrund, das Land könne seine Bevölkerung kaum mehr mit Benzin versorgen. «Wenn die Menschen in Moskau und allen grossen Städten erfahren, was wirklich mit diesem Krieg los ist, wäre die Ukraine in der Lage, ihr Land zurückzuerobern – und vielleicht sogar noch weiter zu gehen!»

Trump betonte zugleich, die USA würden «weiterhin Waffen an die Nato liefern», über deren Verwendung die Allianz entscheide. Seine Botschaft schloss er in gewohntem Ton ab: «Viel Glück an alle!»