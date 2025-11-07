Nebel
Cute News: 24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!

Herzige Tiere und lustige Bilder: Nur hier bei den Cute News
Hurra, die Tiere sind da!Bild: instagram/watson
24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!

07.11.2025, 06:1107.11.2025, 06:58
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everybody!

Stellt euch vor, Corina hat sich mir nichts, dir nichts (unser nichts?) aus dem Staub und nach Australien gemacht. Dort wird die Glückliche die nächsten fünf Wochen umherreisen und uns anschliessend fürs liebe Warten mit ein paar Bildern aus Down Under belohnen.

In der Zwischenzeit machen wir es uns zusammen gemütlich!

An dieser Stelle ...

¡uǝᴉlɐɹʇsn∀ ɥɔɐu ǝssüɹפ ǝqǝᴉl ...

Cute News: Kaoala
Bild: reddit

Hallo, aufwachen, es geht doch jetzt los!

So ein Lächeln ist doch das Beste, was es gibt, oder?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Hallo Freund!

Cute News: Hund trifft Taube
bild: instagram

Der letzte Schrei aktuell: wärmende, flauschige Handy-Beschwerer.

Cute News: Katze auf Handy
Bild: instagram

Hatten wir heute eigentlich schon Frühstück oder wenigstens einen kleinen Snack?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir sind uns sicher, dass die schwarze Katze auch noch etwas abbekommen hat. :'-)

Wenn plötzlich ein weisses Opossum auf deiner Terrasse vorbeispaziert ...

Opossum in Cute News
Bild: reddit

Freund schauen.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram

Wir lieben euch auch, Büsis.

Cute News: Katzen mit Herz
Bild: reddit

Es wird langsam kalt draussen ...

Cute News Waschbär
Bild: reddit

Aber ob das gut kommt, wenn man ihn hereinlässt?

Gute Besserung, kleiner Mümmelmann. 😥

Cute News: Herzige Tierbilder
bild: instagram

Wir sind uns nicht sicher, ob dieses Rotkehlchen freundlich-neugierig ist oder es auf die Würmer vom Fischer abgesehen hat.

Rotkehlchen für Cute News
Bild: reddit

Sie wärmt nur vor. Später kommt der andere dran.

Cute News: Herzige Tierbilder
bild: instagram

Das? Nur eine süsse kleine Danger Noodle.

Herzige Schlange für Cute News
Bild: reddit

Wie nennen wir die hier? Saletti-Spaghetti vielleicht? Vorschläge bitte in die Kommentare!

Awwww <3

Herzige Kühe für Cute News
Bild: reddit

Gibt es etwas Süsseres als Babyeulen (die hochnäsig auf uns runterschauen?)

Baby Eulen für Cute NEws
Bild: reddit

Und weil ihr so danach geschrien habt, gibt es jetzt ein kleines Fanten-Special:

Den kennt ihr schon, aber der war für den Wunsch verantwortlich.

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: instagram
Wie könnten wir da Nein sagen?

Fanten sind aber auch einfach die Besten!

Cute News: Herzige Elefanten
Bild: imgur

Upsidupsi!

Cute News: Herzige Elefanten
Bild: imgur

Huch, jetzt aber schnell!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: pinterest

Hier hat sich ein Elefant mit einem Vogelstrauss angefreundet.

Herziger Elefant und Vogelstrauss für Cute News
via boredpanda

Wie kann man nur so kleinst sein?

Kleiner Frosch für Cute News
Bild: reddit

Halli!

Kleiner Frosch für Cute News
Bild: reddit

Cuke Niuf find fo cool!

Kleiner Labrador für Cute News
Bild: instagram

Ja, hallo, du kleine Schönheit!

Pudelmotte für Cute News
Bild: instagram

Eine Venezolanische Pudelmotte.

Zunge der Woche?

Herziger Hund mit Zunge für Cute News
Bild: reddit

Hihi ...

Herziger Hund mit Zunge für Cute News
Bild: reddit

Damit verabschieden wir uns schon ins Wochenende! Macht's gut!

Eichhörnchen für Cute News
Bild: reddit
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

avatar
Biko
07.11.2025 06:20registriert Juli 2023
Sehr scheu und schön. Die Wüsten- oder Sandkatze.
Fotos: Talal al Rabah
Bild
220
