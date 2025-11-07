Hurra, die Tiere sind da! Bild: instagram/watson

24 lustige und wundervolle Tierbilder – jetzt zugreifen!

Cute News, everybody!

Stellt euch vor, Corina hat sich mir nichts, dir nichts (unser nichts?) aus dem Staub und nach Australien gemacht. Dort wird die Glückliche die nächsten fünf Wochen umherreisen und uns anschliessend fürs liebe Warten mit ein paar Bildern aus Down Under belohnen.

In der Zwischenzeit machen wir es uns zusammen gemütlich!

An dieser Stelle ...

¡uǝᴉlɐɹʇsn∀ ɥɔɐu ǝssüɹפ ǝqǝᴉl ...

Hallo, aufwachen, es geht doch jetzt los!

So ein Lächeln ist doch das Beste, was es gibt, oder?

Hallo Freund!

Der letzte Schrei aktuell: wärmende, flauschige Handy-Beschwerer.

Hatten wir heute eigentlich schon Frühstück oder wenigstens einen kleinen Snack?

Wir sind uns sicher, dass die schwarze Katze auch noch etwas abbekommen hat. :'-)

Wenn plötzlich ein weisses Opossum auf deiner Terrasse vorbeispaziert ...

Freund schauen.

Wir lieben euch auch, Büsis.

Es wird langsam kalt draussen ...

Aber ob das gut kommt, wenn man ihn hereinlässt?

Gute Besserung, kleiner Mümmelmann. 😥

Wir sind uns nicht sicher, ob dieses Rotkehlchen freundlich-neugierig ist oder es auf die Würmer vom Fischer abgesehen hat.

Sie wärmt nur vor. Später kommt der andere dran.

Das? Nur eine süsse kleine Danger Noodle.

Wie nennen wir die hier? Saletti-Spaghetti vielleicht? Vorschläge bitte in die Kommentare!

Awwww <3

Gibt es etwas Süsseres als Babyeulen (die hochnäsig auf uns runterschauen?)

Und weil ihr so danach geschrien habt, gibt es jetzt ein kleines Fanten-Special:

Den kennt ihr schon, aber der war für den Wunsch verantwortlich.

Wie könnten wir da Nein sagen?

Fanten sind aber auch einfach die Besten!

Upsidupsi!

Huch, jetzt aber schnell!

Hier hat sich ein Elefant mit einem Vogelstrauss angefreundet.

Wie kann man nur so kleinst sein?

Halli!

Bild: reddit

Cuke Niuf find fo cool!

Ja, hallo, du kleine Schönheit!

Eine Venezolanische Pudelmotte.

Zunge der Woche?

Hihi ...

Bild: reddit

Damit verabschieden wir uns schon ins Wochenende! Macht's gut!

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Was sind die Cute News? Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

