wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Nordkorea zeigt erstmals «stärkste nukleare Waffe» bei Militärparade

This photo provided by North Korean government shows what it says a new intercontinental ballistic missile called the Hwasong-20, during a military parade marking the 80th anniversary of the founding ...
Geschoss vom Typ «Hwasong-20» an der Militärparade.Bild: keystone

Nordkorea zeigt erstmals «stärkste nukleare Waffe» bei Militärparade

11.10.2025, 10:3311.10.2025, 10:33

Bei der ersten grossen Militärparade seit zwei Jahren hat Nordkoreas Staatsführung in der Hauptstadt Pjöngjang auch zum ersten Mal die neue Interkontinentalrakete des Landes vorführen lassen. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA pries das vor internationalen Gästen präsentierte Geschoss vom Typ «Hwasong-20» in einem Bericht als «stärkstes nukleares strategisches Waffensystem». Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un forderte die Streitkräfte demnach in einer Rede auf, sich zu einer «unbesiegbaren» Einheit zu entwickeln, die «alle Bedrohungen» zerstöre.

This photo provided by North Korean government shows what it says a new intercontinental ballistic missile called the Hwasong-20, during a military parade marking the 80th anniversary of the founding ...
Rakete vom Typ «Hwasong-20».Bild: keystone

Anlass für die Militärparade auf dem nach Kims Grossvater benannten Kim-Il-Sung-Platz war der 80. Jahrestag der Gründung der herrschenden Arbeiterpartei Koreas. Unter den Zuschauern waren Chinas Ministerpräsident Li Qiang, Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew und der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam. Ein Foto zeigte die drei an der Seite Kims.

Rakete dürfte auch Ziele in USA erreichen können

Weitere Fotos der Parade vom Freitagabend (Ortszeit) zeigten die meterlange «Hwasong-20», die an zahlreichen Zuschauern mit nordkoreanischen Fähnchen vorbeirollte. Bei der Waffe wird angenommen, dass ihre Reichweite gross genug ist, um auch Ziele in den USA zu treffen. Wie KCNA berichtete, präsentierte die Armee auch weitere Waffensysteme wie Hyperschallraketen.

epa12446337 A photo released by the official Korean Central News Agency (KCNA) shows North Korean leader Kim Jong Un attending a military parade to celebrate the 80th founding anniversary of the Worke ...
Nordkoreas Diktator Kim Jong-un an der Militärparade.Bild: keystone

In seiner Rede sprach Kim vom «heldenhaften Kampfgeist» und dem «Sieg», den die Streitkräfte auf ausländischen Schlachtfeldern für internationale Gerechtigkeit und echten Frieden errungen hätten. Nordkorea hatte Russland für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zunächst Raketen und Artilleriemunition geliefert und später dann auch Soldaten entsandt – nach Schätzungen dürfte es sich um mehrere Tausend Mann handeln.

Kim sucht die diplomatische Bühne

Das international weitgehend isolierte und mit Sanktionen belegte Land hatte zuletzt 2023 eine ähnlich grosse Militärparade veranstaltet. Anlass war damals der 75. Jahrestag der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea – so lautet Nordkoreas offizieller Name.

Erst Anfang September verfolgte Kim bei einem seiner seltenen Auslandsbesuche in Peking an der Seite von Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping eine Militärparade der Volksbefreiungsarmee. In bilateralen Gesprächen damals und auch jetzt in Pjöngjang betonten Nordkorea und sein wichtiger Verbündeter China ihre Bereitschaft, sich stärker auszutauschen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
4
Rupperswil-Vierfachmörder Thomas N. erzielt vor Gericht einen überraschenden Erfolg
5
81 tote Palästinenser geborgen, sagt Hamas +++ Ärzte ohne Grenzen fordert mehr Hilfsgüter
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
3
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
4
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
5
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
Meistgeteilt
1
100 Prozent: Neue Zölle gegen China +++ Trump gratuliert Nobelpreisträgerin Machado
2
Erkennt man alkoholfreies Bier am Geschmack?
3
Schottland spielt in Estland alleine, weil kein Heimteam auftaucht
4
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
5
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
Italien will Jungfräulichkeitstest und Burkas verbieten
Burkas sollen bald in Italien im öffentlichen Raum und Büros verboten werden. Die Meloni-Partei «Brüder Italiens» hat einen Gesetzentwurf vorgelegt.
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant ein Verbot von Burkas in Schulen, Geschäften und Büros. Die Partei der Politikerin, die «Brüder Italiens», hat einen Gesetzesentwurf ins römische Parlament eingebracht, der das Tragen von Burkas und Nikabs sowie andere vornehmlich muslimische Praktiken mit einer Geldstrafe bis zu 3000 Euro belegt.
Zur Story