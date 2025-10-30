Gespräche haben begonnen: Trump und Xi Jinping treffen sich in Südkorea

Trump und Xi mit warmen Worten – Treffen in Südkorea beendet

Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping treffen sich in Südkorea – zum ersten Mal seit sechs Jahren. Das Gespräch zwischen den beiden hat eine Stunde und 40 Minuten gedauert

Angesichts ihres Handels- und Zollstreits haben sich Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zum Auftakt ihres Treffens in Südkorea versöhnlich gezeigt.

Donald Trump und Xi Jinping beim Händedruck in Busan. Bild: keystone

Xi sagte in der südkoreanischen Stadt Busan, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein.

Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine «fantastische Beziehung» für eine «lange Zeit» haben werde. Er lobte Xi als einen grossartigen Führer eines grossartigen Landes. Xi hatte deutlich mehr Redeanteil als Trump. Nach dem öffentlichen Auftritt zogen sich die beiden Staatschefs für ihre Unterredung zurück.

Die Begegnung der Staatschefs der beiden weltgrössten Volkswirtschaften dauerte anschliessend eine Stunde und 40 Minuten, wie Chinas Staatsfernsehen berichtete. Worüber sie im Detail sprachen, war kurz nach Ende der Gespräche noch unklar. Mit Spannung wurde erwartet, ob beide Seiten zu einer Einigung in ihrem Zoll- und Handelskonflikt gelangen konnten.

Zur Debatte dürften bei dem Treffen Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen gestanden haben, darunter etwa der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Zuvor hatte am vergangenen Wochenende eine fünfte Verhandlungsrunde im Zoll- und Handelsstreit zwischen Unterhändlern der USA und Chinas den Weg für eine mögliche Einigung geebnet. (con/sda/dpa)