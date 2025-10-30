trüb und nass10°
Gespräche haben begonnen: Trump und Xi Jinping treffen sich in Südkorea

Trump und Xi mit warmen Worten – Treffen in Südkorea beendet

Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping treffen sich in Südkorea – zum ersten Mal seit sechs Jahren. Das Gespräch zwischen den beiden hat eine Stunde und 40 Minuten gedauert
30.10.2025, 03:2330.10.2025, 05:31

Angesichts ihres Handels- und Zollstreits haben sich Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump zum Auftakt ihres Treffens in Südkorea versöhnlich gezeigt.

President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping shake hands before their meeting at Gimhae International Airport in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelb ...
Donald Trump und Xi Jinping beim Händedruck in Busan.Bild: keystone

Xi sagte in der südkoreanischen Stadt Busan, zwar seien beide Seiten nicht immer einer Meinung und Reibungen zwischen den beiden führenden Volkswirtschaften der Welt ab und an normal. Er sei überzeugt, dass beide Seiten sich helfen könnten, erfolgreich zu sein.

Trump sagte, er gehe davon aus, dass man eine «fantastische Beziehung» für eine «lange Zeit» haben werde. Er lobte Xi als einen grossartigen Führer eines grossartigen Landes. Xi hatte deutlich mehr Redeanteil als Trump. Nach dem öffentlichen Auftritt zogen sich die beiden Staatschefs für ihre Unterredung zurück.

Die Begegnung der Staatschefs der beiden weltgrössten Volkswirtschaften dauerte anschliessend eine Stunde und 40 Minuten, wie Chinas Staatsfernsehen berichtete. Worüber sie im Detail sprachen, war kurz nach Ende der Gespräche noch unklar. Mit Spannung wurde erwartet, ob beide Seiten zu einer Einigung in ihrem Zoll- und Handelskonflikt gelangen konnten.

Zur Debatte dürften bei dem Treffen Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden, die US-Zölle auf Importe aus der Volksrepublik sowie geopolitische Themen gestanden haben, darunter etwa der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Zuvor hatte am vergangenen Wochenende eine fünfte Verhandlungsrunde im Zoll- und Handelsstreit zwischen Unterhändlern der USA und Chinas den Weg für eine mögliche Einigung geebnet. (con/sda/dpa)

Die USA beteuern trotz einer erneuten Eskalation der Gewalt im Gazastreifen den Bestand der Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas.
Nichts werde die Waffenruhe gefährden, sagte US-Präsident Donald Trump auf seinem Weg von Japan nach Südkorea an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One Journalisten. Am Vortag war es zur erneuten Eskalation der Gewalt gekommen.
Zur Story