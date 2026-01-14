freundlich
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Japan steuert auf Neuwahlen zu – Sanae Takaichi will ihre Macht sichern

Japan steuert auf Neuwahlen zu

14.01.2026, 17:0314.01.2026, 17:03

Japans nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi will ihre Macht durch vorgezogene Wahlen sichern. Sie habe Vertretern ihres Regierungslagers signalisiert, zu diesem Zweck das Unterhaus zu Beginn der diesjährigen Parlamentssitzung am 23. Januar aufzulösen, berichteten japanische Medien.

Sie dürfte dies demnach am Montag bekanntgeben. In Erwartung eines Sieges des Regierungslagers bei der im Februar erwarteten Wahl schloss die Tokioter Börse auf einem Rekordhoch. An den Märkten verspricht man sich eine Stärkung der aggressiven Finanzpolitik.

Japan&#039;s Prime Minister Sanae Takaichi, speaks during a news conference at the prime minister&#039;s office in Tokyo, Japan, Wednesday, Dec. 17, 2025. (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP) Japan Politic ...
Sanae Takaichi, Japans Ministerpräsidentin.Bild: keystone

Die 64-jährige Takaichi war erst Ende Oktober zur ersten Regierungschefin ihres Landes gewählt worden. Als Chefin der regierenden LDP bildete sie eine Allianz mit der konservativ-neoliberalen Partei Ishin, nachdem die Partei Komeito die Koalition nach 26 Jahren wegen eines Spendenskandals der LDP beendet hatte.

Takaichi will anscheinend die Gunst der Stunde nutzen, da sich ihr Kabinett hoher Beliebtheit erfreut. Dies weckt Hoffnungen, dass eine vorgezogene Wahl ihre fragile politische Position verbessern könnte, da die Regierungskoalition nur über eine hauchdünne Mehrheit im Unterhaus verfügt. (sda/dpa/dil)

Japan hat zum ersten Mal eine Premierministerin

Video: watson/Lucas Zollinger
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
FBI-Durchsuchung bei Reporterin der «Washington Post»
Beamte der US-Bundespolizei FBI haben die Wohnung einer Reporterin der «Washington Post» durchsucht. Die Massnahme steht nach Angaben der Zeitung selbst und der «New York Times» im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Regierungsangestellten. Dieser soll Geheimdienstberichte unerlaubt mit nach Hause genommen und weitergegeben haben, hiess es den Medienberichten zufolge im Durchsuchungsbefehl.
Zur Story