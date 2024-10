Ralph on the Road

Spekulationen über einen möglichen gemeinsamen Auftritt von Harris mit dem derzeit grössten Popstar halten derweil an – doch eine Bestätigung für eine Veranstaltung mit Taylor Swift gibt es bislang nicht. Die 34-jährige Swift, die zuletzt mit ihrer Eras-Tour alle Rekorde gebrochen hatte und mit ihren Auftritten sogar die Wirtschaft einiger Länder messbar ankurbelte, sprach sich bereits im September öffentlich für Harris aus. (sda/dpa)

Die 43-Jährige Sängerin ist eine von vielen Stars aus dem US-Showgeschäft, die Harris aktiv unterstützen. Am Donnerstag etwa war ein Auftritt der Demokratin zusammen mit Ex-Präsident Barack Obama und Musik-Ikone Bruce Springsteen («Born in the USA») vorgesehen. Auch Talkmasterin Oprah Winfrey und Schauspieler Robert De Niro haben sich öffentlich für Harris ausgesprochen.

Die Veranstaltung, bei der auch Country-Legende Willie Nelson singen soll, ist eines der Highlights im Finale des US-Wahlkampfs. Am 5. November tritt Harris (60) im Kampf ums Weisse Haus gegen den Republikaner Donald Trump (78) an.

Pop-Superstar Beyoncé wird Berichten zufolge an der Seite von US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris Wahlkampf machen. Die 32-fache Grammy-Gewinnerin mit Hunderten Millionen Fans auf der ganzen Welt soll am Freitag im texanischen Houston mit der Demokratin auftreten, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Beyoncé will Berichten zufolge Wahlkampf mit Kamala Harris machen.

Beyoncé will Berichten zufolge Wahlkampf mit Kamala Harris machen. Bild: keystone

Die US-Wahlen entscheiden sich an wenigen Swing States, bei denen das Rennen offen ist. In der Schweiz gibt es auch einen Kanton, der genau in der Mitte zwischen konservativ und progressiv liegt.

Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Michigan, Wisconsin, Arizona und Nevada. Das sind die berühmten Swing States. Also dort, wo sich der amerikanische Wahlkampf entscheidet. In diesen Staaten sind die Mehrheitsverhältnisse zwischen den Demokraten und den Republikanern so knapp, dass es auf jede Stimme ankommt.