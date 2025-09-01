Vor Wahlen: Vier tote AfD-Kandidaten in zwei Wochen

Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind vier Politiker der AfD unerwartet verstorben. (Symbolbild)Bild: Getty Images
Mitte September finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Aufgrund von mehreren Todesfällen müssen Briefwähler jetzt erneut ihr Kreuz setzen.
Im Vorfeld der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile vier Kandidaten der AfD verstorben. Laut übereinstimmenden Medienberichten war vor zwei Wochen ein Kandidat der Partei im Kreis Wesel unerwartet verstorben. In der vergangenen Wochen folgten dann drei weitere Lokalpolitiker aus Bad Lippspringe, Blomberg und Schwerte.
In allen Fällen hat die Partei die Möglichkeit, einen Kandidaten nachzunominieren. Allerdings sind die bereits versendeten Wahlscheine sowie die abgegebenen Briefwahlstimmen in den zuständigen Wahlkreisen ungültig.
An allen vier Orten müssen jetzt neue Stimmzettel gedruckt und an die Briefwähler zugestellt werden.
