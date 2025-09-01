anhaltender Regen16°
Vier AfD-Politiker sterben vor Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen

Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind vier Politiker der AfD unerwartet verstorben.
Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind vier Politiker der AfD unerwartet verstorben. (Symbolbild)Bild: Getty Images

Vor Wahlen: Vier tote AfD-Kandidaten in zwei Wochen

Mitte September finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen statt. Aufgrund von mehreren Todesfällen müssen Briefwähler jetzt erneut ihr Kreuz setzen.
01.09.2025, 15:0001.09.2025, 15:12
Ein Artikel von
t-online

Im Vorfeld der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind mittlerweile vier Kandidaten der AfD verstorben. Laut übereinstimmenden Medienberichten war vor zwei Wochen ein Kandidat der Partei im Kreis Wesel unerwartet verstorben. In der vergangenen Wochen folgten dann drei weitere Lokalpolitiker aus Bad Lippspringe, Blomberg und Schwerte.

In allen Fällen hat die Partei die Möglichkeit, einen Kandidaten nachzunominieren. Allerdings sind die bereits versendeten Wahlscheine sowie die abgegebenen Briefwahlstimmen in den zuständigen Wahlkreisen ungültig.

An allen vier Orten müssen jetzt neue Stimmzettel gedruckt und an die Briefwähler zugestellt werden.

avatar
käptn neemo
01.09.2025 15:51registriert Dezember 2024
hm... Statistisch gesehen eine Anomalie...
110
sivetech
sivetech
01.09.2025 15:39registriert April 2020
Und online wird von den Wirrköpfen bereits geschwurbelt, politische Gegner (die Vier) seien vielleicht "ausgeschaltet" worden.
Wiederlich wie diese Demokratiefeinde sogar den Tod eigener Parteizugehörigen zur Hetze missbrauchen!
108
Tasha
Tasha
01.09.2025 15:25registriert Mai 2016
Fensterstürze? - oder was ist da los?
Tönt irgendwie ungut?
60
