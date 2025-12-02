Bald muss Patrick Fischer sein Olympiakader bekanntgeben. Bild: keystone

Letzter Test vor den Olympischen Spielen – auf dieses Kader setzt Nati-Trainer Fischer

Mehr «Sport»

Für die Schweizer Nationalmannschaft steht Mitte Dezember das letzte Vorbereitungsturnier vor den Olympischen Spielen an. Vom 11. bis 14. Dezember spielt die Nati im Rahmen der Euro Hockey Tour in Zürich gegen Schweden, Tschechien und Finnland.

Der Spiele der Schweizer Nati in Zürich Donnerstag, 11. Dezember, 19.45 Uhr: Schweiz vs. Schweden

Samstag, 13. Dezember, 18 Uhr: Schweiz vs. Tschechien

Sonntag, 14. Dezember, 15.45 Uhr: Schweiz vs. Finnland

Nationaltrainer Patrick Fischer setzt dabei auf ein erfahrenes Kader, das jenem der letzten WM ähnelt, einfach ohne NHL-Spieler. Damit dürfte die Mannschaft auch im Gerüst ungefähr jene sein, die dann im Februar für Olympia nach Mailand reist.

«Nach den Erkenntnissen aus der Euro Hockey Tour in Finnland im November wollen wir die Mannschaft in Zürich weiterentwickeln, damit wir immer mehr Klarheit über das endgültige Olympia-Roster gewinnen. Ich freue mich auf eine volle Swiss Life Arena und darauf, dass uns unsere Fans lautstark und zahlreich unterstützen», so Fischer.

Das Schweizer Kader für die Euro Hockey Tour in Zürich Torhüter (2): Stéphane Charlin (Genève-Servette HC), Leonardo Genoni (EV Zug).



Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Fabian Heldner (Lausanne HC), Dean Kukan (ZSC Lions), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Lions).



Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Grégory Hofmann (EV Zug), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (SCRJ Lakers), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (HC Lugano), Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Bild: KEYSTONE

Das Team für die Spiele in Italien muss spätestens bis am 31. Dezember bekanntgegeben werden. Änderungen aufgrund von Verletzungen sind auch danach noch möglich. (abu)