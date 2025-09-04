wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Amtierender Präsident Guyanas beansprucht Wahlsieg für sich

Amtierender Präsident Guyanas beansprucht Wahlsieg für sich

Der amtierende guyanische Präsident Irfaan Ali hat den Sieg bei der Wahl in dem südamerikanischen Land für sich beansprucht. Die offiziellen Ergebnisse der Wahl vom Montag wurden bislang noch nicht veröffentlicht.
04.09.2025, 04:5604.09.2025, 04:56
Mehr «International»

«Wir haben eine grosse Mehrheit und sind bereit, das Land voranzubringen», sagte er am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP am Telefon.

President Irfaan Ali, seeking another term, and his wife Arya Ali show their inked fingers after voting during general elections in Leonora, Guyana, Monday, Sept. 1, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) ...
Irfaan Ali mit seiner Frau nach der Stimmabgabe.Bild: keystone

Der künftige Präsident muss die riesigen Ölvorkommen in dem südamerikanischen Land verwalten, dank derer sich der Staatshaushalt innerhalb von fünf Jahren vervierfacht hat. Guyana verzeichnete im vergangenen Jahr mit gut 43 Prozent das höchste Wirtschaftswachstum in Lateinamerika.

Guyana hat allerdings auch eine der höchsten Armutsraten in Lateinamerika. Einem Bericht der Interamerikanischen Entwicklungsbank aus dem vergangenen Jahr zufolge lebten 58 Prozent der Menschen in Guyana in Armut.

Ein Grossteil der riesigen Ölvorkommen Guyanas befindet sich in der Region Essequibo. Sie macht zwei Drittel der Landfläche Guyanas aus, wird aber auch von Venezuela beansprucht. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Sion gibt zwei Spieler nach Armenien ab +++ Bastien Toma nicht mehr beim FC St. Gallen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Pizza-Teilen verboten! Kein Gratis-Wasser! – Die grössten Restaurant-Ärgernisse
4
Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne +++ Ambri-Piotta verpflichtet Lukas Landry
5
Zürich will Raum um den HB grüner und autoärmer gestalten – so soll das aussehen
Meistgeteilt
1
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
2
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein +++ Russischer Pastor muss als Kriegsgegner in Haft
5
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
Amtierender Präsident Guyanas beansprucht Wahlsieg für sich
Der amtierende guyanische Präsident Irfaan Ali hat den Sieg bei der Wahl in dem südamerikanischen Land für sich beansprucht. Die offiziellen Ergebnisse der Wahl vom Montag wurden bislang noch nicht veröffentlicht.
«Wir haben eine grosse Mehrheit und sind bereit, das Land voranzubringen», sagte er am Mittwoch (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP am Telefon.
Zur Story