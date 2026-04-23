sonnig17°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Novo Nordisk will Ozempic-Tablette für Jugendliche zulassen

epa12095096 The prescription drug Ozempic is stocked on a shelf at a pharmacy in Los Angeles, California, USA, 12 May 2025. Today, US President Donald Trump signed an executive order that aims to cut ...
In den Tests zeigte sich, dass der über den Mund eingenommene Wirkstoff bei 10- bis 17-Jährigen nach 26 Wochen im Vergleich zu einem Placebo zu einer statistisch signifikanten stärkeren Senkung eines Blutzuckerwerts führte.Bild: EPA

Novo Nordisk will Ozempic-Tablette für Jugendliche zulassen

23.04.2026, 13:2123.04.2026, 13:21

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will die Zulassung wichtiger Diabetes-Präparate auch für Kinder und Jugendliche beantragen. Die entsprechenden Unterlagen für die Erweiterung der Ozempic-Tablette und beim Medikament Rybelsus bei Diabetes Typ 2 sollen in der zweiten Jahreshälfte in den USA und der EU eingereicht werden, teilte das Unternehmen in Bagsvaerd mit.

Grundlage seien die Ergebnisse einer fortgeschrittenen Studie der Phase 3 mit dem Wirkstoff Semaglutid, der Grundlage beider Medikamente ist. In den Tests zeigte sich, dass der über den Mund eingenommene Wirkstoff bei 10- bis 17-Jährigen nach 26 Wochen im Vergleich zu einem Placebo zu einer statistisch signifikanten stärkeren Senkung eines Blutzuckerwerts führte.

Auch war das Mittel gut verträglich. Laut Novo Nordisk wurde damit erstmals ein orales, auf dem Darmhormon GLP-1 basierendes Medikament auch bei Jüngeren getestet, für die bisher nur begrenzt Therapien zur Verfügung stünden.

Hype um Diabetes- und Abnehmmittel

Der Markt für Diabetes- und Abnehmmittel boomt. Ozempic als Diabetes-Mittel wird von Erwachsenen auch als Gewichtssenker genutzt. Doch der frühere Marktführer Novo Nordisk war zuletzt zunehmend ins Hintertreffen gegenüber dem Konkurrenten Eli Lilly geraten.

Zudem brachten in den USA Apotheken und andere Hersteller dank regulatorischer Schlupflöcher billigere Kopien von Abnehmmedikamenten auf den Markt. Branchenbeobachter sehen daher in Innovationen wie Tablettenlösungen und der Erschliessung neuer Patientengruppen wichtige Wettbewerbsfaktoren.

Aktien von Novo Nordisk stehen seit geraumer Zeit unter Druck, der Konzern hatte im Herbst den Abbau von rund 9000 Stellen angekündigt und erwartet 2026 weniger Umsatz – es wäre der erste Rückgang seit fast einem Jahrzehnt. (sda/awp/dpa)

Mehr zu Ozempic:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Billigst-Spielzeug von Temu und Shein im Labor untersucht
1 / 11
Billigst-Spielzeug von Temu und Shein im Labor untersucht
Ein Stoff-Spielzeug (mit weicher Füllung) aus China, bestellt über die Temu-App. Dieses Produkt sehen die Fachleute als besonders problematisch ...
quelle: schweizer spielwaren verband (svs)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Pflogging»: Gut für die Umwelt und und die Gesundheit
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Patriot-Systeme: Die Schweiz erhält erneut schlechte Nachrichten aus den USA
Die Schweizer Armee rüstet sich bereits für die Luftabwehrsysteme aus den USA. Doch die USA informierten EU-Staaten über weitere Verzögerungen - und auch die Schweiz.
Ein enger Kern der künftigen Schweizer Ausbildner für die fünf Patriot-Luftabwehrsysteme über lange Distanzen hielt sich bereits in den USA auf – und absolvierte dort Patriot-Kurse. Das bestätigt die Armee gegenüber CH Media.
Zur Story