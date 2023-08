WHO und US-Behörden beobachten neue Coronavirus-Variante

Die neue Virusvariante BA.2.86 stehe wegen der «hohen Zahl von Mutationen an ihrem Spike-Gen» unter Beobachtung, erklärte die WHO am Donnerstagabend. Auch die US-Seuchenkontrollbehörde CDC verfolgt die Entwicklung demnach.

Nie war eine dieser 10 Schluchtenwanderungen so angebracht wie an diesem Wochenende

Der Rubel rollt nicht mehr – so will Moskau reagieren

Niger-Krise: Ecowas-Militärchefs sollen Einsatzplan abschliessen

Die Militärchefs der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas arbeiten weiter an einem Plan für einen Militäreinsatz gegen die Putschisten im Niger. Die Verteidigungsstabschefs von 9 der 15 Mitgliedsländer trafen sich am Donnerstag zu einer zweitägigen Sitzung in Ghanas Hauptstadt Accra. Man habe «mit der Aktivierung der Ecowas-Bereitschaftstruppe zur Wiederherstellung der verfassungsmässigen Ordnung in der Republik Niger begonnen» und die Militärchefs sollten die Pläne nun abschliessen, teilte der Staatenbund vor Beginn des Treffens mit.