Zehntausende Polen demonstrieren mit «Minute des Schreiens» gegen Abtreibungsgesetz

Dieser vegane Ex-Polizist regiert künftig die mächtigste Stadt der Welt

Er ist Weltenbummler, Ex-Cop und erfolgreicher Politiker: Der designierte Stadtpräsident von New York City will sich nicht in eine Schablone pressen lassen. Auch deshalb ist Eric Adams derzeit der interessanteste Demokrat Amerikas.

Selbst seine New Yorker Freunde finden: Eric Adams ist schwer fassbar, ein unberechenbarer Mann. «Das wird ein äusserst interessantes Experiment für uns werden, wenn wir ihn als Stadtpräsident haben», sagte kürzlich ein ehemaliger New Yorker Gouverneur über den Demokraten, der ab dem 1. Januar die grösste Stadt Amerikas regieren wird.

Eric Adams will sich nicht in eine Schablone pressen lassen. Er ist ein langjähriger Polizist, der bereits während seiner Dienstzeit den Arbeitgeber NYPD (New …