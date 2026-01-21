Schon wieder neuer Goldpreis-Rekord: Feinunze jetzt über 4800 US-Dollar

Der Goldpreis ist weiter gestiegen und steuert nach einem weiteren Rekordhoch die Marke von 5000 US-Dollar an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostete am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze 4878 Dollar und damit so viel wie noch nie.

Erst vor rund einer Woche hat das Gold seinen bisherigen Rekordpreis erreicht. Bild: keystone

Zuletzt legte der Kurs 2,2 Prozent auf 4867 Dollar zu und baute damit das Jahresplus auf fast 13 Prozent aus. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Preistreiber im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konfliktherde weltweit.

Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. (sda/awp/dpa)