Nebel-6°
DE | FR
burger
International
Gold

Goldpreis: Neuer Rekord, Feinunze über 4800 US-Dollar

Schon wieder neuer Goldpreis-Rekord: Feinunze jetzt über 4800 US-Dollar

21.01.2026, 09:4521.01.2026, 09:45

Der Goldpreis ist weiter gestiegen und steuert nach einem weiteren Rekordhoch die Marke von 5000 US-Dollar an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls kostete am Mittwoch im frühen Handel in der Spitze 4878 Dollar und damit so viel wie noch nie.

epa12441387 Gold bars are displayed in a gold dealer&#039;s shop in Essen, Germany, 09 October 2025. The spot price of gold has risen above 4,000 USD per ounce for the first time as investors turn to ...
Erst vor rund einer Woche hat das Gold seinen bisherigen Rekordpreis erreicht.Bild: keystone

Zuletzt legte der Kurs 2,2 Prozent auf 4867 Dollar zu und baute damit das Jahresplus auf fast 13 Prozent aus. Gold war bereits im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen. Der Preis war um 65 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit 1979 nicht mehr. Preistreiber im vergangenen Jahr waren unter anderem die vielen Konfliktherde weltweit.

Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelstagen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück.

Edelmetalle – allen voran Gold – gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. (sda/awp/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gold
1 / 5
Gold

Der Goldpreis ist so hoch wie nie.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sotheby's versteigert diese Toilette aus echtem Gold – Gebote starten bei acht Millionen Franken
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Aufstand gegen Wilders – Fraktion bricht auseinander
Nach heftiger interner Kritik am radikal-rechten Populisten Geert Wilders ist seine Fraktion auseinandergebrochen.
Zur Story