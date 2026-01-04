recht sonnig-9°
Luftraum über Griechenland gesperrt

Aktuell ist der griechische Luftraum gesperrt. Grund dafür dürfte ein technisches Problem sein.
04.01.2026, 11:1404.01.2026, 11:29

Der Luftraum über Griechenland ist aktuell gesperrt, wie griechische Medien berichten. Dahinter dürfte ein technisches Problem beim Kommunikationssystem stecken. Dieses soll ausgefallen sein. Betroffen seien alle Flüge von und nach Griechenland.

Alle Starts von griechischen Flughäfen seien gestrichen worden, erklärt der Präsident des Fluglotsenverbgandes gegenüber dem Portal Kathimerini. Nun versuche man Flugzeuge, die in der Luft seien, eine sichere Landung zu ermöglichen.

Wann die Probleme behoben sind, ist unklar. (vro)

Update folgt...

