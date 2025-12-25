Ein polnischer F-16-Kampfjet. Bild: keystone

Polnische Kampfjets fangen russisches Flugzeug über der Ostsee ab

Ein russisches Flugzeug und Schmuggelballons hielten die polnische Luftwaffe in der Nacht auf Donnerstag in Atem. Der Luftraum des Landes wurde teilweise gesperrt.

Simon Cleven / t-online

Die polnische Luftwaffe musste in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag gleich zweimal aktiv werden. Das Einsatzkommando der Streitkräfte des EU- und Nato-Landes sprach von einer «arbeitsreichen» Nacht.

Einerseits sind polnische Kampfjets aufgestiegen, um über der Ostsee eine russische Militärmaschine abzufangen. Es handelte sich den Angaben zufolge um ein Aufklärungsflugzeug, das nah an den Luftraum des Landes herangeflogen sei. Um welchen Typ es sich handelte, ging nicht aus der Mitteilung hervor. Das russische Flugzeug sei «abgefangen, visuell identifiziert und aus dem Zuständigkeitsbereich eskortiert» worden, schrieb das Einsatzkommando auf X.

Schmuggelballons aus Belarus

Zudem seien in der Nacht Objekte aus Richtung Belarus in den polnischen Luftraum eingedrungen. «Nach eingehender Analyse wurde festgestellt, dass es sich höchstwahrscheinlich um Schmuggelballons handelte, die sich entsprechend der Windrichtung und -geschwindigkeit bewegten.» Ein Teil des Luftraums über der Woiwodschaft Podlachien sei daraufhin vorübergehend für den zivilen Verkehr gesperrt worden. Der Flug der Objekte sei dauerhaft überwacht worden.

Polen und andere Nato-Staaten, darunter auch Deutschland, müssen immer wieder Kampfjets aufsteigen lassen, wenn sich russische Militärflugzeuge dem Luftraum des Verteidigungsbündnisses näher.

Immer wieder Einsätze im Nato-Luftraum

Am Dienstag hatte Polen wegen russischer Luftangriffe auf die Westukraine unweit der Grenze ebenfalls seine Luftwaffe und die seiner Verbündeten alarmiert. Polnische und verbündete Flugzeuge seien am frühen Dienstagmorgen aufgestiegen, um die Sicherheit des polnischen Luftraums zu gewährleisten, teilte das Einsatzkommando der Streitkräfte des Nato-Mitglieds auf der Social-Media-Plattform X mit. Zudem seien Kampfflugzeuge gestartet und bodengestützte Flugabwehr- und Radaraufklärungssysteme in erhöhte Bereitschaft versetzt worden.

Schmuggelballons aus Belarus waren zuletzt vor allem im Baltikum ein Problem. Anfang des Monats erklärte Litauen wegen anhaltender Fälle des unerlaubten Eindringens von Ballons in seinen Luftraum den nationalen «Notfall». Innenminister Wladislaw Kondratowitsch begründet den Schritt nicht nur mit Störungen des Flugverkehrs, sondern auch mit Interessen der nationalen Sicherheit. Der «Notfall» ermächtigt Regierung und örtliche Behörden, zusätzliche Mittel für den Kampf gegen die Ballons bereitzustellen.

