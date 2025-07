Proteste gegen israelische Touristen in Griechenland

Griechenland ist bei israelischen Touristen ein beliebtes Reiseziel. Allerdings häufen sich auch dort Demonstrationen und Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Gazastreifen. (sda/dpa)

Der Vorsitzende der griechischen Tourismusgewerkschaft, Grigoris Chotzoglou, warnte vor einer zunehmenden «Verchaotisierung» des Tourismussektors in Griechenland. Bei den Protesten handele sich um ein organisiertes Vorgehen linker Kreise sowie kleiner Minderheiten und ihrer Ableger, die versuchten, sich durch vereinzelte Aktionen Gehör zu verschaffen, sagte er.

Israelische Touristen halten ihre Nationalflagge hoch, als das Kreuzfahrtschiff «Iris Crown» am 28. Juli 2025 im Hafen von Rhodos, Griechenland, einläuft

Israelische Touristen halten ihre Nationalflagge hoch, als das Kreuzfahrtschiff «Iris Crown» am 28. Juli 2025 im Hafen von Rhodos, Griechenland, einläuft Bild: keystone

Die Bereitschaftspolizei nahm 15 Protestierende in Gewahrsam – gegen acht von ihnen wurden Verfahren wegen Rassismus und Gewalt gegen Polizeibeamte eingeleitet. Die Gäste konnten anschliessend ungehindert an Land gehen, wie der griechische Nachrichtensender ERTnews berichtete.

Vor dem Hafen der Urlaubsinsel Rhodos haben rund 50 Menschen gegen die Ankunft eines israelischen Kreuzfahrtschiffs mit 650 Passagieren an Bord demonstriert .

Nahe Athen: Grossbrand in Griechenland

