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Siumut geht: Sozialdemokraten verlassen Grönlands Regierung

epaselect epa11957730 People take part in an election party of the Siumut (SIU) party at the Katuaq cultural center, in Nuuk, Greenland, 11 March 2025 (issued 12 March 2025). Greenland residents on 11 ...
Eine Wahlparty der Partei Siumut in Nuuk, Grönland, im März 2025.Bild: keystone

Rückschritt für US-Verhandlungen – Sozialdemokraten verlassen Grönlands Regierung

13.03.2026, 17:5713.03.2026, 17:57

Rund ein Jahr nach der Parlamentswahl verlässt die sozialdemokratische Partei Siumut die grönländische Regierung. Damit sende die Partei das falsche Signal in Richtung USA, erklärte Regierungschef Jens-Frederik Nielsen auf Facebook. Vor dem Hintergrund der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren, hatte Nielsen im vergangenen Jahr eine breite Vier-Parteien-Koalition gebildet.

«Unser Land ist einem Druck und einer Aufmerksamkeit der Aussenwelt ausgesetzt, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben», hob der Regierungschef am Freitag hervor. Deshalb sei es wichtig, Zusammenhalt zu demonstrieren. «Es ärgert mich, dass Siumut nicht länger ein Teil dieser Gemeinschaft sein will.»

Ministerin: Rückschritt in Verhandlungen mit den USA

Die sozialdemokratische Ministerin für äussere Angelegenheiten, Vivian Motzfeld, stellte sich gegen die Entscheidung ihrer Partei. Sie war bislang an den aktuellen Verhandlungen zwischen Dänemark, Grönland und den USA beteiligt, um eine Lösung im Konflikt um die Arktisinsel zu finden. «Das heisst, dass man jetzt noch einmal von vorn anfangen muss», sagte sie dem dänischen Rundfunk.

Hintergrund der Entscheidung von Siumut-Chefin Aleqa Hammond ist der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge ein Streit darüber, dass zwei Minister der grönländischen Regierung bei der anstehenden Wahl in Dänemark für das dänische Parlament kandidieren wollen. (sda/dpa)

Mehr:

«Wir müssen zusammenhalten»: Grönland begegnet Trump-Druck mit breiter Regierungskoalition
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