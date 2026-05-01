sonnig21°
DE | FR
burger
International
Auto

Trump erhöht Zölle auf EU-Autos auf 25 Prozent

President Donald Trump signs a presidential permit regarding pipeline construction in the Oval Office of the White House, Thursday, April 30, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) Donald Trump
US-Präsident Donald Trump setzt wieder auf sein Lieblingsinstrument: Zölle.Bild: keystone

Trump erhöht Zölle auf EU-Autos auf 25 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Strafzölle auf Personenwagen und Lastwagen aus der Europäischen Union auf 25 Prozent anzuheben. Die Massnahme soll nächste Woche in Kraft treten.
01.05.2026, 18:3001.05.2026, 18:30

Trump machte die Ankündigung auf seiner Plattform Truth Social. Als Begründung nannte er, die EU halte ein «vollständig vereinbartes Handelsabkommen» nicht ein. Fahrzeuge, die in US-amerikanischen Werken produziert werden, sollen weiterhin zollfrei bleiben.

Bild

Trump verwies zudem auf laufende Investitionen in neue Automobilfabriken in den USA. Derzeit seien Werke im Bau, in die über 100 Milliarden Dollar investiert würden. Diese Anlagen, so Trump, würden amerikanische Arbeitnehmer beschäftigen und bald eröffnet. (mke)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste
1 / 11
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump macht sich über Ohren von NASA-Mann lustig
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Digitalflaneur
01.05.2026 18:36registriert März 2024
Und ich warte immer noch auf den Moment wo der Rest der Welt das gleiche macht was Trump macht gegen die USA. Anders lernen Sie es ja nie.
251
Melden
Zum Kommentar
8
Italienischer Unterwäsche-Milliardär stürzt mit Flugzeug ab
Vergangenen Freitag ist ein einmotoriges Kleinflugzeug mit zwei Insassen in den französischen Pyrenäen abgestürzt. Nun stellt sich heraus: Bei einem der beiden handelt es sich um den italienischen Unterwäsche-Magnaten Sandro Veronesi, wie das französische Portal Sud Ouest am Donnerstag schreibt.
Zur Story