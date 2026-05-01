US-Präsident Donald Trump setzt wieder auf sein Lieblingsinstrument: Zölle. Bild: keystone

Trump erhöht Zölle auf EU-Autos auf 25 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Strafzölle auf Personenwagen und Lastwagen aus der Europäischen Union auf 25 Prozent anzuheben. Die Massnahme soll nächste Woche in Kraft treten.

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Trump machte die Ankündigung auf seiner Plattform Truth Social. Als Begründung nannte er, die EU halte ein «vollständig vereinbartes Handelsabkommen» nicht ein. Fahrzeuge, die in US-amerikanischen Werken produziert werden, sollen weiterhin zollfrei bleiben.

Trump verwies zudem auf laufende Investitionen in neue Automobilfabriken in den USA. Derzeit seien Werke im Bau, in die über 100 Milliarden Dollar investiert würden. Diese Anlagen, so Trump, würden amerikanische Arbeitnehmer beschäftigen und bald eröffnet. (mke)