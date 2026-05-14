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Grossbritannien: Abgeordneter ebnet Weg für Starmer-Konkurrent Burnham

Abgeordneter macht Weg für Starmer-Konkurrent Burnham frei

14.05.2026, 19:1114.05.2026, 19:11

Ein britischer Abgeordneter legt sein Mandat nieder, um dem Favoriten auf die Nachfolge des angeschlagenen Premiers Keir Starmer den Weg zu ebnen.

Der bisherige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, sei die richtige Person, um die notwendigen Reformen im Land anzustossen, schrieb der Labour-Abgeordnete von Makerfield, Josh Simons, im Kurznachrichtendienst X. Deswegen habe er sich entschieden, sein Mandat für den Wahlkreis nahe Manchester niederzulegen, um Burnham die Rückkehr ins Parlament und damit den Sprung in den Regierungssitz zu ermöglichen.

FILE - Andy Burnham, the Mayor of Manchester, arrives a fringe meeting during the annual Labour Party conference in Liverpool, England, Sept. 29, 2025. (AP Photo/Jon Super, File) Britain Politics
Andy Burnham.Bild: keystone

Andy Burnham will Sprung ins Parlament wagen

Burnham, der als aussichtsreichster möglicher Herausforderer von Labour-Chef und Premierminister Keir Starmer gilt, hatte Anfang des Jahres schon einmal den Versuch gemacht, sich um ein Mandat zu bewerben. Doch das Exekutivkomitee der Partei, zu dem auch Starmer gehört, hatte ihm den Weg versperrt.

Er werde sich nun erneut für eine Labour-Kandidatur bewerben, teilte Burnham mit. Zur Frage, ob er den Premierminister herausfordern will, äusserte er sich nicht. Stattdessen rief er zu Geschlossenheit auf. «Wir sind es den Menschen schuldig, wieder zusammenzukommen als Labour-Bewegung und dem Premierminister und der Regierung die Stabilität zu geben, die sie brauchen, während die Nachwahl stattfindet.»

Rechtspopulisten schnitten stark ab in Makersfield

Der seit längerem angeschlagene Regierungschef ist seit dem ersten Versuch Burnhams, ins Parlament zu kommen, weiter unter Druck geraten. Die Affäre um die Berufung des Labour-Veteranen und einstigen Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum Botschafter in den USA sowie desaströse Ergebnisse bei Kommunal- und Regionalwahlen in der vergangenen Woche brachten Starmer in schwere Bedrängnis. Zuletzt trat Gesundheitsminister Wes Streeting zurück, ohne jedoch den Parteichef herauszufordern.

Ob Burnham den Sprung ins Parlament schaffen wird, gilt nicht als ausgemacht. In Makerfield schnitt bei der vergangenen Wahl 2024 auch die rechtspopulistische Partei Reform UK von Brexit-Befürworter Nigel Farage stark ab. Seitdem hat sie die Labour-Partei landesweit in den Umfragen überholt. (hkl/sda/dpa)

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