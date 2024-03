Prinzessin Kate hat Krebs

Die britische Prinzessin Kate ist an Krebs erkrankt. Dies gab sie am Freitagabend in einer Videobotschaft bekannt.

Mehr «International»

In ihrem Video führt Kate aus, man sei bei ihrer geplanten Operation am Unterleib nicht davon ausgegangen, dass es sich um Krebs handle. Die Krankheit sei erst später entdeckt worden. Die Chemotherapie laufe bereits, so die 42-Jährige.

Video: watson

«Diese Nachricht war ein grosser Schock», so Kate weiter. Sie habe Zeit gebraucht, um dies mit ihrer Familie zu verarbeiten. Gleichzeitig zeigte sie sich aber auch optimistisch: «Es geht mir gut und ich werde jeden Tag stärker», so die britische Prinzessin.

Zuletzt zahlreiche Gerüchte

Kate nahm bereits seit längerer Zeit keine öffentlichen Termine mehr wahr. So rankten sich zahlreiche Gerüchte um die Lage im britischen Königshaus. Diese wurden weiter angeheizt, als der Kensington-Palast zum britischen Muttertag ein Bild von Kate mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) veröffentlichte – dieses wurde wegen des Vorwurfs der Bildmanipulation wenig später zurückgezogen.

Im Anschluss versuchten laut der britischen Zeitung «Mirror» bis zu drei Beschäftigte der privaten Klinik, in der Kate behandelt wurde, an ihre Krankenakte zu gelangen. Das Krankenhaus kündigte eine Untersuchung an.

Prinzessin Kate an der Seite ihres Ehemanns William. Bild: keystone

Sunak: Kate hat Unterstützung des ganzen Landes

Kurz nach der Veröffentlichung des Videos meldete sich der britische Premierminister Rishi Sunak zu Wort. Dieser sicherte Kate die Unterstützung des ganzen Landes zu. «Sie hat mit ihrer heutigen Mitteilung enormen Mut bewiesen», sagte Sunak einer Mitteilung vom Freitag zufolge. «Ich weiss, dass ich für das ganze Land spreche, wenn ich ihr schnelle und vollständige Gesundung wünsche, und freue mich darauf, sie wieder im Einsatz zu sehen, wenn sie bereit ist.»

Der Regierungschef kritisierte die Gerüchte und Verschwörungstheorien um den Zustand der künftigen Königin in den vergangenen Wochen. Kate sei von einigen Teilen der Medien sowie in sozialen Netzwerken unfair behandelt worden, sagte Sunak. Der Ehefrau von Thronfolger Prinz William stehe dieselbe Privatsphäre in gesundheitlichen Fragen zu wie allen anderen Menschen.

Auch Charles an Krebs erkrankt

Die Erkrankung Kates ist die zweite Krebsdiagnose im britischen Königshaus innert weniger Wochen. Anfang Februar hatte schon König Charles seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Wie Kate unterzieht auch er sich einer Chemotherapie.

Er sei «so stolz auf Catherine für ihren Mut», so der Monarch am Freitagabend. Er und Königin Camilla würden der 42-Jährigen und ihrer gesamten Familie weiterhin ihre Liebe und Unterstützung «in dieser schwierigen Zeit» zukommen lassen.

König Charles machte seine Krebserkrankung vor gut einem Monat publik. Bild: keystone

Catherine, Princess of Wales, die früher Kate Middleton hiess, ist seit 2011 mit Prinz William verheiratet. Sie gilt in Grossbritannien als ausgesprochen beliebtes Mitglied der britischen Königsfamilie.

(dab, mit Material von Keystone-SDA)