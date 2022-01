Gericht schmettert Antrag von Prinz Andrew im Missbrauchsskandal ab

«The Guardian» zufolge hat das Anwaltsteam von Prinz Andrew argumentiert, dass Giuffres Vergleich mit Epstein aus dem Jahr 2009 ihn von ihrer Klage abschirmt. Der Vergleich, der am 3. Januar veröffentlicht wurde, sprach Giuffre 500.000 Dollar zu. Das New Yorker Gericht wies diese Bemühung allerdings ab.

Der britische Prinz Andrew ist mit dem Versuch gescheitert, eine US-Klage wegen Missbrauchsvorwürfen gegen ihn zu stoppen. Ein Gericht in New York wies Einwände von Andrews Anwälten zurück, wie am Mittwoch aus einem Gerichtsdokument hervorging, das der Nachrichtenagentur dpa vorlag.

So reagiert der Berner Gesundheitsdirektor auf die Tribünen-Kritik in Adelboden

Boris Johnson gesteht Teilnahme an Party während des Lockdowns – das ist seine Ausrede

Trotz einer Entschuldigung nach einer Lockdown-Gartenparty in seinem Amtssitz hängt die politische Zukunft des britischen Premierministers Boris Johnson an einem dünneren Faden denn je zuvor. Die Opposition forderte am Mittwoch im Parlament in London lautstark Johnsons Rücktritt.