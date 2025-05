Der Untergang der braunen Elite: Das wurde aus der Führungsriege des «Dritten Reiches»

Am 8. Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. An diesem Tag endete die Herrschaft des Dritten Reichs in Deutschland endgültig – und mit diesem auch die Tage von Hitlers Schergen.

Daniel Huber Folge mir

Mehr «Wissen»

Am 30. April 1945 schoss sich der «Führer» des mittlerweile nicht mehr so grossen «Grossdeutschen Reiches» im Bunker unter der Reichskanzlei in den Kopf. Wenige Tage später, am 8. Mai, trat die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft. Der Zweite Weltkrieg war in Europa vorbei.

Transparenzhinweis Diese Story erschien bereits im Jahr 2015. Zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs wurde sie aktualisiert und neu veröffentlicht.

Mit dem Untergang des «Dritten Reiches» begann die Jagd auf die führenden Nazis. Was aus Hitlers Paladinen wurde, zeigt die Bildstrecke: