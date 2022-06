Gescheiterte Verhandlungen: Grossbritannien steht vor grösstem Bahnstreik seit 30 Jahren

Zugreisende in Grossbritannien müssen sich auf lange Wartezeiten gefasst machen: Am Dienstag, Donnerstag und Samstag treten laut der britischen Eisenbahngewerkschaft RMT über 50'000 Beschäftigte in den Streik.

Demnach handelt es sich um den grössten Streik im britischen Bahnverkehr seit über 30 Jahren. Am Dienstag wollen auch die Mitarbeiter der Londoner U-Bahn für 24 Stunden die Arbeit niederlegen.

Hintergrund des Arbeitskampfes sind gescheiterte Verhandlungen über Gehaltserhöhungen. Nach Angaben von RMT hatte die Gewerkschaft aufgrund der hohen Inflation im Dezember ein Lohnplus von 7.1 Prozent gefordert. Kritik an dem Streik kam von Verkehrsminister Grant Shapps: Die Gewerkschaft bestrafe «Millionen unschuldiger Menschen, anstatt die notwendigen Reformen ruhig zu diskutieren», sagte er. (sda/afp)