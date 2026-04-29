Zwei Verletzte: London stuft Messerangriff als Terrorattacke ein

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Passanten beobachten die Abläufe am Tatort. Bild: keystone

Der Messerangriff in London ist offiziell als Terrorattacke eingestuft worden. Das sagte der Leiter der Anti-Terror-Einheit, Assistant Commissioner Laurence Taylor, in einer kurzen Stellungnahme am Nachmittag. Bei dem Angriff im stark jüdisch geprägten Stadtviertel Golders Green waren zwei Menschen verletzt worden. Ein mutmasslicher Angreifer wurde festgenommen, es handelt sich um einen 45-jährigen Mann.

«Eine der Ermittlungsrichtungen ist, ob sich dieser Angriff gezielt gegen die jüdische Gemeinschaft in London richtete», sagte Taylor. Premierminister Keir Starmer hatte zuvor auf der Plattform X bereits von einer antisemitischen Attacke geschrieben.

Die Polizei machte vorerst keine Angaben zu dem möglichen Tatmotiv. Die Staatsbürgerschaft des Mannes und sein Hintergrund seien Inhalt von Ermittlungen, hiess es lediglich. Diese werden demnach von der Anti-Terror-Einheit geleitet, «um die ganzen Umstände und mögliche Terrorismusverbindungen aufzuklären», so die Mitteilung weiter.

Bei den beiden Opfern handelt es sich laut Polizei um zwei Männer. Einer davon sei zwischen 30 und 40, der andere zwischen 70 und 80 Jahre alt. Beide seien im Spital und in einem stabilen Zustand.

«Der antisemitische Angriff in Golders Green ist zutiefst entsetzlich. Angriffe auf unsere jüdische Gemeinschaft sind Angriffe auf Grossbritannien», so die Mitteilung von Regierungschef Starmer. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen werden, kündigte der Labour-Politiker an.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan schrieb, die jüdische Gemeinschaft in der britischen Hauptstadt sei zum Ziel einer Reihe von schockierenden antisemitischen Angriffen geworden. «Es darf absolut keinen Platz für Antisemitismus in der Gesellschaft geben.» Die Londoner Polizei habe ihre Präsenz in dem betroffenen Gebiet erhöht.

Khan dankte den Rettungskräften und einer Nachbarschaftsinitiative «für ihre rasche Reaktion auf diesen fürchterlichen Vorfall».

Video soll Festnahme zeigen

Britische Medien berichteten über noch unbestätigte Videos zu dem Vorfall, die in sozialen Medien kursieren. Dabei ist etwa zu sehen, wie ein auf dem Bauch liegender Mann von mehreren Personen fixiert wird. Auf anderen Aufnahmen, die den mutmasslichen Tatort zeigen sollen, sind wiederum zahlreiche Krankenwagen und auch Polizeibeamte zu sehen.

Die Abgeordnete Sarah Sackman, in deren Wahlkreis Golders Green liegt, verurteilte den Vorfall in einer Mitteilung auf der Plattform X ebenfalls als antisemitisch: «Die Angriffe auf britische Juden sind ein Angriff auf Grossbritannien selbst. Es ist unerhört, dass Juden auf diese Weise angegriffen werden», so die Labour-Abgeordnete.

Erst zuletzt Brandanschlag in Golders Green

Zuletzt war es in London zu mehreren Angriffen auf jüdische Einrichtungen gekommen, oft handelte es sich dabei um Brandanschläge. Erst vor wenigen Wochen waren etwa vier Krankenwagen des jüdischen Rettungsdienstes Hatzola in Golders Green bei einem antisemitisch motivierten Brandanschlag zerstört worden. Mehrere Verdächtige wurden angeklagt.

Die beiden bei dem Messerangriff verletzten Männer werden laut BBC von Hatzola behandelt. Die Organisation wird von Freiwilligen betrieben und bietet kostenlose Krankentransporte und Notfallhilfe an. Auch eine jüdische Nachbarschaftsinitiative soll massgeblich an der Festnahme beteiligt gewesen sein.

Israel fordert mehr Einsatz gegen Antisemitismus

Das israelische Ausseninisterium hat derweil ein entschlosseneres Vorgehen Grossbritanniens gegen Antisemitismus gefordert.

«Nach Angriffen auf Synagogen, jüdische Einrichtungen, Gemeindekrankenwagen und nun auch gezielten Attacken auf Juden in Golders Green kann die britische Regierung nicht länger behaupten, die Lage sei unter Kontrolle», hiess es in einem Post des Ministeriums auf der Plattform X.

Jüdinnen und Juden in Grossbritannien sollten keine Sicherheitspatrouillen benötigen, um offen als Juden leben zu können, forderte das Ministerium. «Genug der Worte», hiess es in der Mitteilung. London müsse nun «entschlossen und dringend handeln». (sda/dpa)