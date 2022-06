Das Nusr-Et Steakhouse ist eines der schlechtesten Restaurants in ganz London

Laut TripAdvisor ist das berühmte Steakhaus, das vor gut neun Monaten in London eröffnet hat, eines der schlechtesten Lokale in der britischen Hauptstadt.

Marie-Adèle Copin / watson.ch/fr

Die Londonerinnen und Londoner mögen das neue Restaurant von Salt Bae nicht, der mit bürgerlichem Namen Nusret Gökçe heisst (Anm. d. Red. ein türkischer Metgzer, Koch und Gastronom der Restaurantkette Nusr-Et).

Der türkische Metzger, der im Internet mit einer Prise Salz und vergoldeten Steaks bekannt wurde, eröffnete im September 2021 ein Steakhouse in Knightsbridge in London. In den sozialen Netzwerken wurde zuvor eine gross angelegte Werbekampagne gestartet und diverse Medien berichteten über den neusten Zuwachs.

Falls du keine Ahnung hast, von wem hier die Rede ist: Video: YouTube/Street Food Dream Food King

Es gibt die Nusr-Et-Restaurants auch noch in vielen weiteren Städten der Welt, wie beispielsweise Istanbul, Miami, Mykonos, Abu Dhabi, New York, Dubai, Dallas und Boston.

Neun Monate nach Eröffnung ist der Tenor der Gäste hingegen alles andere als goldig: "Einer der schlechtesten Orte, um zu essen", "ein anmassender Witz", "ekelhaft und unhöflich", "nie wieder" sind die wenigen Kritiken, die man auf TripAdvisor lesen kann: Nusr-Et ist eines der am schlechtesten bewerteten Restaurants in London.

Das Restaurant vom Star-«Salzstreuer» rangiert auf Platz 17.426 von 17.495 – es befindet sich also unter den letzten 70 – und hat eine durchschnittliche Bewertung von zwei von fünf Punkten. Derzeit gibt es 28 «ausgezeichnete», drei «sehr gute», fünf «durchschnittliche», neun «schlechte» und 72 «schreckliche» Bewertungen von Restaurantgästen.

Der Hauptkritikpunkt in den Bewertungen war ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis: Auf Twitter veröffentlichten die Gäste Fotos von ihren Rechnungen, die bis zu 45'000 Franken betrugen. Der populäre «Golden Burger» kostet rund 120 Franken und das Tomahawk-Steak 770 Franken.

Manches Verhalten wurde ebenfalls als befremdlich wahrgenommen: Salt Bae, wie er mit der einen Hand Burger-Saft in ein Glas ausdrückt und mit der anderen Hand eine Zitrone auspresst.

Die Nusr-Et-Kette war schon immer teuer, das ist keine Neuigkeit. In Dubai, wo Salt Bae hauptsächlich tätig ist, befindet sich das Restaurant seit 2014 im Four Seasons (einem kleinen, unscheinbaren Hotel mit Charme), lange bevor der türkische Metzger zu einem Internetphänomen wurde (im Jahr 2017).

Zwangsläufig beschwert sich in Dubai niemand über die Preise. Im Gegenteil: Je teurer, desto besser, ist hier die Devise. Auf TripAdvisor hat die Dubai-Location übrigens eine bessere Bewertung erhalten: die Note 3,5.

Die schlechten Kritiken scheinen am kontroversen Metzger abzugleiten wie Butter an einem gegrillten Entrecôte. Im Mai eröffnete er sein zweites Restaurant im New Yorker Meatpacking und eine ganze Reihe von Stars gratulierten ihm mit Videos auf Instagram. Die meisten von ihnen sind bekannte Sportler: Mark Wahlberg, Tom Brady, Andrea Bocelli und Puff Daddy.

Insgesamt besitzt Salt Bae aka Nusret Gökçe 19 Lokale auf der ganzen Welt. Wobei sie nicht Gökçe selbst gehören, sondern der Dream International Group und Hauptinvestor, die auch die berühmten Restaurants Coya und Roka ihr Eigen nennen dürfen.

