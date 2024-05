Hill bei einem Auftritt im Jahr 2021. Bild: www.imago-images.de

Schauspieler Bernard Hill ist tot

Der britische Schauspieler Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Sein Agent Lou Coulson bestätigte die Meldung der BBC. Hill erlangte in Grossbritannien in der Serie «Boys from the Blackstuff» Bekanntheit. Danach war er auch in diversen Blockbustern zu sehen – etwa als als Kapitän Edward Smith in Titanic und König Théoden im zweiten und dritten Teil der «Herr der Ringe»-Trilogie. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...