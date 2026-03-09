Grossbrand in Glasgow: Historisches Gebäude stürzt ein

Ein Brand in einem historischen Gebäude nahe des Glasgower Hauptbahnhofs hat einen Grosseinsatz der Feuerwehr ausgelöst und den Bahnhof lahmgelegt.

Dem Labour-Abgeordneten für Glasgow, Paul Sweeney, zufolge stürzte das denkmalgeschützte Gebäude teilweise ein, nachdem die Flammen stundenlang darin gewütet hatten.

Das denkmalgeschützte Gebäude nahe des Bahnhofs steht in Vollbrand. Bild: x

Dutzende Verbindungen seien gestrichen worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Bahnhof werde bis mindestens Montagabend geschlossen bleiben, teilte Verband der britischen Bahnunternehmen National Rail mit. Der Feuerwehr zufolge waren mehr als 60 Feuerwehrleute mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz. Den Angaben zufolge war das Feuer bereits am Nachmittag im Erdgeschoss ausgebrochen. (sda/dpa)