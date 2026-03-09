meist klar
DE | FR
burger
International
Grossbritannien

Grossbrand in Glasgow: Historisches Gebäude stürzt ein

Grossbrand in Glasgow: Historisches Gebäude stürzt ein

Ein Brand in einem historischen Gebäude nahe des Glasgower Hauptbahnhofs hat einen Grosseinsatz der Feuerwehr ausgelöst und den Bahnhof lahmgelegt.
09.03.2026, 04:5909.03.2026, 04:59

Dem Labour-Abgeordneten für Glasgow, Paul Sweeney, zufolge stürzte das denkmalgeschützte Gebäude teilweise ein, nachdem die Flammen stundenlang darin gewütet hatten.

fire glasgow
Das denkmalgeschützte Gebäude nahe des Bahnhofs steht in Vollbrand.Bild: x

Dutzende Verbindungen seien gestrichen worden, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Bahnhof werde bis mindestens Montagabend geschlossen bleiben, teilte Verband der britischen Bahnunternehmen National Rail mit. Der Feuerwehr zufolge waren mehr als 60 Feuerwehrleute mit zwölf Löschfahrzeugen im Einsatz. Den Angaben zufolge war das Feuer bereits am Nachmittag im Erdgeschoss ausgebrochen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Dieser französische Bäcker «opfert» sich für die Ukraine
Im eiskalten ukrainischen Winter bringt ein französischer Bäcker mit seinem Brot ein wenig Trost.
In seinem in der Region Kiew geparkten Lastwagen knetet Loïc Nervi energisch den Teig, bevor er Dutzende Backformen in den Ofen schiebt. Daraus entsteht das Brot, das er anschliessend an Ukrainer verteilt. Für den freiwilligen französischen Bäcker ist es eine Möglichkeit, sie in einem besonders eisigen Winter zu unterstützen.
Zur Story