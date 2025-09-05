wechselnd bewölkt, Regen15°
International
Grossbritannien

Britische Vizepremierministerin Angela Rayner tritt zurück

Britische Vizepremierministerin tritt wegen Steuerskandal zurück

05.09.2025, 14:0405.09.2025, 14:04
Die britische Vizepremierministerin Angela Rayner tritt wegen einer Kontroverse über zu geringe Steuerzahlungen zurück. Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben.

FILE - Angela Rayner, Britain&#039;s Deputy Prime Minister, attends the South by SouthWest London (SXSW London), a culture, technology and creativity festival in Shoreditch, London, Thursday, June 5, ...
Angela Rayner war seit Juli 2024 Vize-Premierministerin von Grossbritannien.Bild: keystone

Für die Labour-Regierung von Premierminister Keir Starmer ist der Rücktritt Rayners ein massiver Rückschlag. Sie galt als Galionsfigur des linken Parteiflügels und als Hoffnungsträgerin einer Partei, die in den Umfragen derzeit schwächelt.

Rayner war in den vergangenen Tagen erheblich unter Druck geraten. Sie hatte zugegeben, sich bei der Frage nach der Höhe der Grunderwerbssteuer für eine Immobilie auf Rat verlassen zu haben, der sich als falsch herausstellte. Sie hatte selbst um eine Untersuchung gebeten, ob sie damit gegen die Verhaltensstandards für Kabinettsmitglieder verstossen hatte. Diese kam zum Schluss, dass ein Verstoss vorlag. Rayner zieht nun die Konsequenzen.

Rayner gilt als schlagfertige und begabte Politikerin. Sie war als Ministerin unter anderem für die Themen Wohnen und kommunale Angelegenheiten zuständig. (sda/dpa)

