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Trump: Entscheide in Kürze über Waffenverkauf an Taiwan

Trump: Entscheide in Kürze über Waffenverkauf an Taiwan

15.05.2026, 14:1715.05.2026, 14:17

Im Streit mit China um weitere US-Waffenverkäufe an die von Peking beanspruchte Insel Taiwan hat US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten noch keine Entscheidung getroffen.

KEYPIX - President Donald Trump walks to board Air Force One, Friday, May 15, 2026, at Beijing Capital International Airport in Beijing. (KEYSTONE/AP Photo/Mark Schiefelbein)
Donald Trump will wohl bald eine Entscheidung treffen.Bild: keystone

«Ich werde in nächster Zeit eine Entscheidung treffen», sagte Trump an Bord der Air Force One auf seinem Rückflug in die USA.

Er müsse allerdings zunächst mit «der Person» sprechen, die derzeit «Taiwan leite», sagte Trump, ohne einen Namen zu nennen. Taiwans Präsident ist derzeit Lai Ching-te.

China sieht in den Waffenverkäufen ein Problem, weil es Taiwan für sich beansprucht, obwohl die Inselrepublik eine von Peking unabhängige Regierung hat. Die USA unterstützen Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und die Verteidigungsfähigkeit zu stärken.

Der mögliche Rüstungsverkauf hätte einen Umfang von 14 Milliarden US-Dollar (umgerechnet ca. 12 Milliarden Euro). Der US-Kongress hatte ihn bereits im Januar 2025 vorab genehmigt. Bislang ist das Parlament nach Angaben von Senatoren vor einigen Tagen aber noch nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass die Verkäufe an die Inselrepublik von der Regierung in Washington genehmigt wurden. (sda/dpa)

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