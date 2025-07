Wir haben drei der meist gehyptesten Bücher gelesen. Was wir davon halten, ob wir sie weiterempfehlen und was wir von Mobbing- und Stalking-Fantasien halten, erfährst du im Video:

Top Ten der am meisten angefochtenen Bücher in den USA 2020

Beatles-Drummer Ringo: Clown oder Genie?

Ringo Starr wird 85 Jahre alt – und spaltet bis heute die Fan-Gemeinde.

Der erste Drummer der Beatles war nicht Ringo Starr, sondern Pete Best. Er begreift bis heute nicht, weshalb er ausgetauscht wurde, schliesslich galt er damals als bester Schlagzeuger in ganz Liverpool. Umgekehrt verstanden die Mitglieder von Rory Storm & the Hurricanes seinerzeit nicht, weshalb ihr Drummer zu den Beatles wechselte. Die beiden Bands traten zu Beginn der Sechzigerjahre gleichzeitig auf der Reeperbahn in Hamburg auf, doch die Hurricanes waren damals die Stars, nicht die Beatles.