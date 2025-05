Anklage gegen Tate-Brüder wegen Vergewaltigung, aber nicht nur

Die Staatsanwaltschaft in Rumänien wirft den beiden vor, Frauen in die Produktion kommerzieller Sex-Videos gedrängt zu haben. Die Ermittlungen führten zur Identifikation von mindestens 34 mutmasslichen Opfern, darunter eine 15-Jährige. Die beiden Brüder weisen auch der rumänischen Justiz gegenüber alle Vorwürfe zurück. (sda/dpa)

Andrew Tate, ein ehemaliger Kickboxer, erreichte mit frauenverachtenden Aussagen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer. Sein Bruder Tristan assistierte ihm dabei.

In Rumänien werden die berüchtigten Brüder bereits wegen des Vorwurfs des Menschenhandels mit Minderjährigen, des Geschlechtsverkehrs mit Minderjährigen und der Geldwäsche strafrechtlich verfolgt.

Die Polizei der englischen Grafschaft Bedfordshire hat einen internationalen Haftbefehl gegen die Geschwister erlassen. Die Vorwürfe reichen zurück bis in die Jahre 2012 bis 2015.

Tristan Tate (36) wird in elf Anklagepunkten angeklagt, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung und Menschenhandel gegen ein mutmassliches Opfer.

Der Aufstieg und Fall des Andrew Tate: Ein Drama in 5 Akten

Andrew Tate (38) wird in zehn Anklagepunkten angeklagt, darunter Vergewaltigung, Körperverletzung, Menschenhandel und Kontrolle der Prostitution gegen Entgelt im Zusammenhang mit drei mutmasslichen Opfern.

Die Tate-Brüder wurden in den USA geboren, zogen aber nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrer Mutter nach Luton nördlich von London. Sie haben die US-Staatsbürgerschaft und die britische Staatsangehörigkeit. Sie haben heute ihren Lebensmittelpunkt in Rumänien.

Die Staatsanwaltschaft erklärte am Mittwoch ausserdem, sie habe die Anklage gegen die Brüder zugelassen, bevor 2024 ein Auslieferungsbefehl zu ihrer Rückführung aus Rumänien erlassen worden sei. Die Brüder bestreiten von jeher jegliche Vorwürfe.

Britische Staatsanwälte haben erstmals bestätigt, 21 Anklagepunkte gegen die als Frauenhass-Influencer bekannten Tate-Brüder zugelassen zu haben. Es sei Anklage gegen Andrew und Tristan Tate wegen Straftaten wie Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung an drei Frauen erhoben haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Gegen Tristan und Andrew Tate wurde Anklage wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und Körperverletzung an drei Frauen erhoben.

