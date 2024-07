Alles andere als ein deutlicher Sieg von Labour wäre eine Überraschung. Die Partei des Vorsitzenden Sir Keir Rodney Starmer büsste in den letzten Umfragen zwar etwas an Vorsprung ein, kommt aber noch immer auf 39 Prozent.

Die Analyse von smartvote ist allerdings schon etwas angestaubt. In den vergangenen Jahren dürften sich die Tories nach rechts bewegt haben. Einzelne Exponenten, beispielsweise Jacob Rees-Mogg, politisieren definitiv am rechten Rand.

So links, wie bei uns die Grünen und die SP politisiert in Grossbritannien nur die Green Party. Gemässigter sind die Liberal Democrats (LibDem) und die Scottisch National Party (SNP).

Die zweite grosse Partei neben den Tories ist in Grossbritannien die Labour-Partei. 2014 verortete smarvote.ch in einem Artikel auf watson britische Parteien auf einem klassischen links-rechts-Schema im Vergleich zu Schweizer Parteien.

Gewählt wird das Unterhaus, das sogenannte House of Commons. Es besteht aus 650 Abgeordneten – für jeden Wahlkreis in Grossbritannien einen oder eine.

Der Donnerstag ist in Grossbritannien traditionell ein Wahltag. Das hat kulturelle Gründe. Sonntag kam für die Briten nicht infrage, weil befürchtet wurde, dass Kirchengänger an diesem Tag beeinflusst werden können. Freitag ist Pubtag – der Donnerstag hingegen ein traditioneller Markttag. Daher erschien er den Briten als besonders geeignet.

Von Chirac zum Wahlsieg von Le Pen: Frankreich ist nicht mehr, was es war

Die französische Rechte ist in den letzten zwanzig Jahren unter Marine Le Pen zur dominierenden Massenpartei in der Nationalversammlung geworden. Die Wahl am Sonntag bringt sie der Macht in Paris einen Schritt näher.

Man stelle sich vor, Frankreichs 2019 verstorbener Ex-Präsident Jacques Chirac käme heute in sein Land zurück. Er würde es nicht mehr erkennen.