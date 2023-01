Prinz Harry: William «packte mich am Kragen und warf mich zu Boden»

«Er stellte das Glas ab, beleidigte mich wieder und kam auf mich zu. Es ging alles so schnell. So verdammt schnell. Er griff mich am Kragen, zerriss meine Kette und warf mich auf den Boden. Ich landete im Hundenapf, der unter meinem Rücken zerbrach, die Scherben schnitten in mich. Ich lag da für einen Moment, betäubt, dann kam ich auf die Füsse und sagte ihm, er solle gehen.»