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Royal Family verkündet Baby-News von Prinzessin Eugenie

Freude im Buckingham Palace: Royal Family verkündet Baby-News

04.05.2026, 13:3004.05.2026, 13:33

Die britische Königsfamilie wächst: Prinzessin Eugenie (36) und ihr Mann Jack Brooksbank (40) erwarten ihr drittes Kind. Das teilte der Buckingham-Palast im Kurznachrichtendienst X mit. «Seine Majestät, der König, wurde informiert und ist hocherfreut über die Nachrichten», hiess es weiter.

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Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann kriegen Nachwuchs.Bild: www.imago-images.de

Das Paar hat mit den Söhnen August (5) und Ernest (2) bereits zwei Kinder. Der Palast postete ein Foto der beiden, wie sie ein Ultraschalbild ihres ungeborenen Geschwisterchens in den Händen halten. Die beiden seien «sehr aufgeregt». Ob es wieder ein Junge wird oder dieses Mal ein Mädchen, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

Eugenie ist die jüngere Tochter von Ex-Prinz Andrew (66), einem Bruder von König Charles III. (77). Ihre Mutter ist Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) besser bekannt als «Fergie».

Epstein-Skandal sorgte für Negativ-Schlagzeilen

Für Eugenie dürfte die Mitteilung über ihre Schwangerschaft ein willkommener Anlass sein, mit positiven Neuigkeiten in die Schlagzeilen zurückzukehren.

Zuletzt waren es weniger erfreuliche Themen, die im Zusammenhang mit ihr für Gesprächsstoff sorgten. Die Organisation Anti-Slavery International, für die sie sich als Schirmherrin engagierte, hatte sich von der Prinzessin losgesagt. Gründe wurden nicht genannt, doch es liegt nahe, dass die jahrelange Freundschaft ihrer Eltern mit dem US-Multimillionär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein damit zu tun haben dürfte.

Der US-Geschäftsmann betrieb einen Missbrauchsring, dem viele Minderjährige zum Opfer fielen. Andrew und «Fergie» waren viele Jahre eng mit Epstein befreundet. Kenntnis von dem Missbrauch oder eigenes Fehlverhalten stritten sie stets ab. Doch im Laufe des Skandals fiel insbesondere Andrew tief: Er verlor alle seine Ämter und Titel und musste aus seinem luxuriösen Anwesen auf dem Gelände von Schloss Windsor ausziehen.

Spekulationen der britischen Boulevardpresse zufolge sollen Eugenie und ihre Schwester Prinzessin Beatrice (37) zuletzt auch von öffentlichen Auftritten der Royals ferngehalten worden sein. (dab/sda/dpa)

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