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Iran: Prüfen amerikanische Antwort auf unseren Vorschlag

President Donald Trump talks to reporters before he boards Air Force One at Palm Beach International Airport in West Palm Beach, Fla., Saturday May 2, 2026, en route Miami. (AP Photo/Matt Rourke) Dona ...
Trump hat sich in den letzten Tagen kritisch zum Vorschlag des Irans geäussert.Bild: keystone

Iran: Prüfen amerikanische Antwort auf unseren Vorschlag

03.05.2026, 20:5903.05.2026, 20:59

Nach Angaben des iranischen Aussenministeriums haben die USA auf den jüngsten Vorschlag aus Teheran zur Beendigung des Krieges geantwortet. Man sei dabei, diese Antwort nun zu prüfen, sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai iranischen Medien zufolge.

Baghai sagte laut Nachrichtenagentur Fars zudem, im iranischen 14-Punkte-Plan für ein Kriegsende sei kein nukleares Thema vorgesehen. Irans Atomprogramm und das in der Islamischen Republik angereicherte Uran sind seit langem einer der zentralen Streitpunkte in den Spannungen mit den USA. Berichten zufolge möchte Teheran dieses Thema erst später angehen.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass der Iran einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben hatte. Das hatte die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, ohne auf Inhalte einzugehen. Bisher waren die Kriegsparteien bei keinem von der einen an die andere Seite übermittelten Vorschlag zu einem Konsens gekommen. (sda/dpa)

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