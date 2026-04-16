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Royals in Australien: Harry und Meghan bei Aborigine-Walk

epa12892864 Prince Harry (R) and Meghan (L), the Duke and Duchess of Sussex, participate in the Scar Tree Walk at Birrarung Marr in Melbourne, Australia, 16 April 2026. The Duke and Duchess of Sussex ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan beim «Scar Tree Walk» in Melbourne.Bild: EPA AAP

Harry und Meghan: Leiser Auftritt bei Aborigine-Walk

16.04.2026, 11:2616.04.2026, 11:26

Mit einem Spaziergang auf den Spuren der Ureinwohner Australiens haben Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ihrer Reise nach Down Under einen besonders symbolträchtigen Akzent verliehen. Beim sogenannten «Scar Tree Walk» entlang des Yarra River in Melbourne rückte am dritten Tag der Reise die Kultur der Aborigines in den Mittelpunkt – und damit ein Thema, das eng mit der britischen Kolonialzeit verbunden ist.

Begleitet wurden die beiden vom Koorie Heritage Trust, einer von indigenen Australiern geführten Organisation, die sich für den Erhalt und die Vermittlung der Kultur der Aborigines im Bundesstaat Victoria einsetzt. Der Rundgang führte zu sogenannten «Scar Trees» – Bäumen, deren Rinde einst von indigenen Gemeinschaften für Boote, Werkzeuge oder Schutzbehausungen genutzt wurde. Sie gelten als lebendige Zeugnisse einer über 60'000 Jahre alten Kultur.

Mit der Kolonisierung durch die Briten seit dem 18. Jahrhundert begann für die Aborigines eine Zeit der Unterdrückung. Bis heute ist das Verhältnis zwischen Indigenen und weissen Australiern schwierig.

Leiser Termin ohne Publikum

Der Auftritt des Paares fiel dann auch bewusst zurückhaltend aus: keine grosse Bühne, kein dicht gedrängtes Publikum – stattdessen ein leiser Termin. Meghan gab sich dabei betont lässig und war in Jeans, Sneakers und Trenchcoat unterwegs. Dazu trug sie ein T-Shirt mit der Aufschrift «Mama» und verwies damit auf eine Initiative zur Unterstützung junger Mütter.

Die abtrünnigen Royals sind seit Dienstag in Down Under und haben bereits verschiedene Termine absolviert – oft mit Hunderten Schaulustigen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Meghan zudem mit einem Abstecher ins Fernsehen: Sie trat überraschend als Gastjurorin in der Kochshow «MasterChef Australia» auf – die aufgezeichnete Folge wird am Wochenende ausgestrahlt.

Weiterreise nach Sydney

In den kommenden Tagen führt die Reise der beiden weiter nach Sydney. Dort steht unter anderem ein Segeltermin im Hafen an. Zudem wird Meghan bei einem exklusiven Wellness-Event erwartet.

Das Paar, das sich vor mehr als sechs Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt hat, reist auf eigene Faust durch den fünften Kontinent. Im Auftrag der Krone waren die beiden zuletzt 2018 in Australien unterwegs. Ihre beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sind Berichten zufolge im US-Bundesstaat Kalifornien geblieben, wo die Familie lebt. (sda/dpa)

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