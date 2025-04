27 Jahre Flucht – Lange Haft für britischen Pädokriminellen

Ein berüchtigter britischer Pädokrimineller, der fast drei Jahrzehnte auf der Flucht war, ist zu 46 Jahren Haft verurteilt worden.

Der inzwischen 81 Jahre alte Richard Burrows hatte seine Position als Bezugsperson in einer Schule und als Pfadfinderleiter jahrzehntelang ausgenutzt, um Dutzende Jungen sexuell zu missbrauchen.

Die Fälle reichen teils bis in die späten 1960er Jahre zurück. Nachdem er 1997 angeklagt wurde, setzte sich Burrows unter falschem Namen nach Thailand ab und lebte dort bis zu seiner freiwilligen Rückkehr 2024. Bei seiner Ankunft am Flughafen Heathrow in London klickten die Handschellen: Die Ermittler hatten ihn bereits auf dem Schirm.

«Sie sind ein verachtenswerter Mensch. Sie haben unzählige Leben ruiniert», sagte der Vorsitzende Richter am Chester Crown Court bei der Strafmassverkündung, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Der Richter warf Burrows zudem vor, keinerlei Reue gezeigt zu haben. Aus Thailand sei er nur zurückgekehrt, weil ihm das Geld ausgegangen und er mit Krebs diagnostiziert worden sei, so der Richter. (sda/dpa)