Grossbritannien

London: Muezzin in Moschee niedergestochen



Bild: AP/PA

Muezzin in Londoner Moschee niedergestochen – Motiv unklar

Ein Mann ist am Donnerstag in einer Moschee in London niedergestochen worden. Der Vorfall habe sich am Nachmittag während des Gebets ereignet, berichteten Augenzeugen in den sozialen Medien.

Man arrested after London mosque stabbing https://t.co/Rn0t5AFrQ1 — The Guardian (@guardian) February 20, 2020

Bei dem Opfer soll es sich britischen Medien zufolge um den Muezzin handeln, der die Gläubigen zum Gebet aufruft. Die Polizei nahm am Tatort einen Mann wegen des Verdachts des versuchten Mordes fest. Das Motiv für die Tat sei noch unklar, teilte Scotland Yard auf Anfrage mit. Die Verletzungen des Opfers sind den Angaben zufolge nicht lebensbedrohlich, der Mann wurde in eine Klinik gebracht. (cbe/sda/dpa)

