Drei Leichen im Zentrum von Nottingham – Verdächtiger festgenommen

«Dies ist ein schrecklicher und tragischer Vorfall, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind», sagte Chief Constable Kate Meynell. Die Polizei vermute, dass alle Taten miteinander zusammenhängen. «Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium, und ein Team von Ermittlern arbeitet daran, genau herauszufinden, was passiert ist», sagte Meynell. «Wir bitten die Öffentlichkeit um Geduld, während die Untersuchungen andauern.»

Im Zentrum der englischen Stadt Nottingham sind drei Menschen getötet worden. Am frühen Dienstagmorgen seien zwei Tote in einer Strasse gefunden worden, teilte die Polizei mit. Bald darauf habe ein Lieferwagen versucht, drei Menschen zu überfahren. Die Opfer würden in Kliniken behandelt. Zudem sei in einer anderen Strasse ein dritter Toter gefunden worden.

