Eine Tote und zwei Verletzte bei Messerattacke in Niederlanden

Ein Angreifer mit einem Messer hat im niederländischen Delft eine 33 Jahre alte Frau erstochen und eine weitere Frau und einen Mann schwer verletzt. Nach der Tat am Sonntagmorgen in einem Wohngebiet sei ein 31 Jahre alter Tatverdächtiger nach einer Verfolgungsfahrt in Belgien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann werde auf der Polizeiwache verhört. Die Fahnder vermuten eine Beziehungstat. Die beiden Verletzten, ein 55 Jahre alter Mann und eine 57-jährige Frau, kamen in eine Klinik.

Die Stadt Delft. Bild: Shutterstock

«Ich kam aus der Kirche und sah da die Frau schreien», sagte eine Anwohnerin dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS. «Ich wollte zu ihr hinlaufen, da kam ein Mann mit einem Messer angelaufen.» Erst als der Angreifer weg war, sei sie zu der schwer blutenden Frau auf dem Bürgersteig gerannt. Diese habe überall Stichverletzungen gehabt. «Und im Garten lagen noch zwei Personen.» Die Polizei versuchte mit Hochdruck, Hergang und Hintergrund der Gewalttat aufzuklären. (saw/sda/dpa)