Raumfahrt

Apollo-13-Mission: Astronaut Jim Lovell gestorben

FILE - In this photo provided by NASA, astronaut James Lovell, Apollo 13 commander poses for a portrait in his space suit, Feb. 16, 1970. (AP Photo/NASA, File) Obit James Lovell
Bild: keystone

Mitglied von «Apollo 13»: Astronaut Jim Lovell ist tot

Er war einer der ersten Menschen in der Mondumlaufbahn und überlebte die schwierige Apollo 13-Mission. Jetzt ist der Astronaut Jim Lovell gestorben.
08.08.2025, 22:03
Der Astronaut Jim Lovell ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Das gab die US-Weltraumbehörde Nasa am Freitag bekannt. Der US-Amerikaner starb am Donnerstag in dem Ort Lake Forrest im Bundesstaat Illinois.

Lovell war Mitglied der Apollo 8-Mission, bei der 1968 erstmals die Mondumlaufbahn erreicht wurde. Später war 1970 Lovell auch Mitglied der Apollo 13-Mission. Die Mission wurde auf dem Weg zum Mond aufgrund eines geplatzten Tanks abgebrochen. Lovell konnte dennoch auf die Erde zurückkehren. Die Mission wurde 1995 später verfilmt, Lovell wurde dabei von Tom Hanks verkörpert.

«Jims Charakter und sein unerschütterlicher Mut halfen unserer Nation, den Mond zu erreichen und eine potenzielle Tragödie in einen Erfolg zu verwandeln, aus dem wir enorm viel gelernt haben. Wir trauern um ihn und feiern gleichzeitig seine Erfolge», teilte die Nasa nach seinem Tod mit.

