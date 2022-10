Klimaaktivisten nach Attacke auf Vermeer-Bild festgenommen

Auf einem über Twitter verbreiteten Video sind zwei Männer bei dem Gemälde zu sehen. Einer hatte danach seinen Kopf am Glas vor dem Gemälde mit Leim festgeklebt, er wird mit einer roten Flüssigkeit übergossen. Der andere Mann hatte seine Hand an die Wand neben dem Bild festgeklebt.

Im niederländischen Kunstmuseum Mauritshuis sind drei Klimaaktivisten nach einer gewaltsamen Attacke auf ein Gemälde von Johannes Vermeer festgenommen worden. Das meldet die Polizei in Den Haag am Donnerstag über Twitter.

Joko und Klaas opfern Sendezeit für Iran-Proteste – das Internet liebt's

Am Dienstagabend hatten Joko und Klaas ihren Arbeitgeber bei «Joko & Klaas gegen ProSieben» in die Knie gezwungen – und sich so einmal mehr 15 Minuten zusätzliche Sendezeit am Mittwoch erspielt. Diesmal ging es um die Proteste im Iran, wo Tausende gegen ein unterdrückerisches Regime rebellieren und dabei sogar ihr Leben riskieren.