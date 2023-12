Niederländische Polizei beschlagnahmt 800 Kilo illegale Böller

In den Niederlanden gelten relativ strenge Regeln für Böller und Feuerwerk. (Archivbild) Bild: Shutterstock

Die niederländische Polizei hat bei Kontrollen und Durchsuchungen insgesamt rund 800 Kilogramm illegale Böller und Feuerwerkskörper beschlagnahmt. In einer Halle in Terneuzen unweit der belgischen Grenze seien nach einem anonymen Hinweis 250 Kilo Böller gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei einer Verkehrskontrolle in Alkmaar wurden 180 Kilo verbotene Feuerwerkskörper entdeckt. Auch andernorts wurde die Polizei fündig.

In den Niederlanden gelten relativ strenge Regeln für Böller und Feuerwerk. Dies führt kurz vor dem Jahreswechsel immer zu einer regen Einfuhr verbotener Knallkörper aus Deutschland und Belgien, die Polizei führt entsprechend Kontrollen durch. Auch Kriminelle handeln mit Feuerwerk, das sie zugleich für Sprengstoffanschläge einsetzen. (sda/dpa)