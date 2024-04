Mann in Hongkong mit Affenvirus infiziert – Intensivstation

Die meisten Patienten sterben nach Komplikationen mit einer solchen Infektion, so das amerikanische Zentrum für die Kontrolle von Infektionskrankheiten (CDC) . Atemversagen in Verbindung mit aufsteigender Lähmung sei die häufigste Todesursache. Der Tod könne einen Tag bis drei Wochen nach Auftreten der Symptome eintreten. Wer überlebe, leide «in der Regel unter schwerwiegenden langfristigen neurologischen Problemen.»

Das Virus sei im Speichel, Urin und Exkrementen von Makaken zu finden, die in Hongkong wie auch überhaupt in Asien weit verbreitet sind. Infizierte Personen können zunächst grippeähnliche Symptome aufweisen, die sich zu einer Infektion des zentralen Nervensystems ausweiten können.

Nach Angaben der Hongkonger Gesundheitsbehörde sei dieser der erste Fall einer Übertragung auf den Menschen in ihrem Verantwortungsbereich. Zuvor seien aber ähnliche Fälle in den USA , Kanada , China und Japan berichtet worden.

Der Kontakt mit einem Affen ist einem Mann in Hongkong zum Verhängnis geworden. Der 37-Jährige war bereits im März in das Yan-Chai-Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte Fieber und verlor immer wieder sein Bewusstsein. Die Ärzte brachten ihn umgehend auf die Intensivstation, sein Zustand gilt als kritisch, berichtet das Hongkonger Gesundheitsministerium .

Nach Jahren des Zwists: EU macht Schritt auf Erdogan zu

Nach jahrelangem Stillstand möchte die EU die Beziehungen zur Türkei wieder aufleben lassen.

Die Europäische Union habe ein strategisches Interesse an einem stabilen Umfeld im östlichen Mittelmeer und einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung, heisst es in einer in der Nacht zu Donnerstag in Brüssel verabschiedeten Erklärung der Staats- und Regierungschefs. Entscheidend sei aber, inwiefern sich Ankara konstruktiv beteilige.