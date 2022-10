Eine Frau zündet ein Licht an zu Ehren der hinduistischen Göttin Kali. Bild: keystone

Indisches Lichterfest brachte Nacht zum Funkeln – und die Luftqualität an ihre Grenzen

In Indien glitzerte und funkelte die Nacht. Denn viele Hindus zelebrierten Diwali – das Lichterfest. Für die Hindus, die die Mehrheitsbevölkerung Indiens stellen, ist Diwali so wichtig, wie für viele Christen Weihnachten.

Kinder in Mumbai (Indien), 24. Oktober 2022. Bild: keystone

Bengaluru (Indien), 24. Oktober 2022. Bild: keystone

Je nach Region dauert Diwali zwischen einem und fünf Tagen. Kernaussage des Festes ist der Sieg des Guten über das Böse, der Wahrheit über die Lüge, des Lichts über den Schatten und des Lebens über den Tod. In Nordindien ist Diwali gleichzeitig der Neujahrstag.

Frauen beten in einem Tempel in Srinagar (Indien) und zünden Diya-Öllampchen an (Indien), 24. Oktober 2022. Bild: keystone

Diwali in Mumbai (Indien), 24. Oktober 2024. Bild: keystone

Bild: keystone

In den verschiedenen Teilen des indischen Subkontinents wird das Fest zwar unterschiedlich gefeiert – mit vielfältigen Ritualen und mythologischen Bezügen – aber für viele gehören Böller und Feuerwerke einfach dazu.

Damit sich Diwali nicht auf die ohnehin schlechte Luftqualität der indischen Hauptstadt Neu Delhi auswirke, hat der Umweltminister der Hauptstadt, Gopal Rai, für das Abfeuern von Feuerwerken mit Gefängnis gedroht. Vertreter der hindunationalistischen Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi, die in der Hauptstadt in der Opposition ist, kritisierten die angedrohten Strafen.

Gebäude in Mumbai (Indien) sind von Laternen beleuchtet, 24. Oktober 2022. Bild: keystone

Menschen zünden Lämpchen an am Ufer des Flusses Saryu in Ayodhya (Indien), 24. Oktober 2022. Bild: keystone

Doch: Das Lichterfest hat sich tatsächlich negativ auf die Luftqualität in Neu Delhi ausgewirkt. Messstationen zeigten am Montag und Dienstag Werte von «sehr schlecht» oder gar «gefährlich» an. Dies bedeutet, dass die Feinstaubbelastung um ein Vielfaches über den Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegt.

Gründe für die schlechte Luftqualität in Delhi im Winter sind neben den Diwali-Böllern auch, dass Bauern in den umliegenden Bundesstaaten Ernte-Reste verbrennen, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Dazu kommen Abgase von Autos, der Industrie, Staub von Baustellen und Müllverbrennungen.

Kinder in Jammu (Indien), 23. Oktober 2022. Bild: keystone

Rauch liegt in der Luft von Ahmedabad (Indien), 24. Oktober 2022. Bild: keystone

(yam/sda/dpa)