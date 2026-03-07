recht sonnig
Bericht: Iranisches Kriegsschiff wegen Schadens in Indien

07.03.2026, 09:0807.03.2026, 09:08

Indien hat einem iranischen Kriegsschiff wegen eines Motorschadens Medienberichten zufolge das Anlegen erlaubt. Die «IRIS Lavan» und ihre 183 Besatzungsmitglieder befänden sich seit Mittwoch in der südwestlichen Hafenstadt Kochi, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Beamte in Neu-Delhi.

Für die USA ist es im Iran-Krieg ein wichtiges Ziel, alle Kriegsschiffe der iranischen Marine ausser Gefecht zu setzen. Erst vor wenigen Tagen hatte ein U-Boot der US-Marine eine iranische Fregatte in internationalen Gewässern vor Sri Lanka versenkt.

Dem Sender NDTV berichtete, die iranische Seite habe darum gebeten, das Schiff aufzunehmen, um technische Probleme beheben zu können. Die Anfrage erfolgte den Berichten zufolge am 28. Februar, also am ersten Tag der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran. Einen Tag später habe Indien der Aufnahme zugestimmt, hiess es. Die Besatzungsmitglieder des Landungsschiffs «IRIS Lavan» befänden sich in Einrichtungen der indischen Marine in Kochi.

In this photo released by Sri Lankan President Media Division, Sri Lankan Navy sailors rescue Iranian sailors from IRIS Dena warship after their ship sank outside Sri Lanka&#039;s territorial waters, ...
Matrosen der srilankischen Marine retten iranische Matrosen vom Kriegsschiff.Bild: keystone

Unklar war zunächst, ob das Schiff ebenfalls an einer von Indien im Februar veranstalteten Flottenschau teilgenommen hatte. Daran hatte sich die vom US-Militär später vor Sri Lanka versenkte Fregatte beteiligt.

Weiteres iranisches Kriegsschiff in Sri Lanka

Einen Tag nach dem Angriff auf die Fregatte gestattete die sri-lankische Regierung einem anderen iranischen Kriegsschiff aus humanitären Gründen das Anlegen. Das Schiff «IRIS Bushehr» bat nach Angaben der Regierung um die Erlaubnis, in einem sri-lankischen Hafen ankern zu dürfen. Die 208 Besatzungsmitglieder wurden demnach in die Hauptstadt Colombo gebracht. Das Schiff hatte Medienberichten zufolge einen technischen Schaden. (hkl/sda/dpa)

