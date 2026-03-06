Video: watson/emanuella Kälin

Verkehrschaos und Angst: Videos zeigen die Massenflucht aus Beiruts Vororten

Endlose Autoschlangen in Beirut: Am Donnerstag wurde eine Massenevakuierung angeordnet. Die israelische Armee rief die Bevölkerung fast aller Vororte in Beirut zur Flucht auf.

Zehntausende folgten der Aufforderung, was auch daran liegen könnte, dass israelische Politiker martialische Bilder zeichnen. Ein rechtsextremer israelischer Minister meinte beispielsweise, dass die Vororte Beiruts bald Teilen des Gazastreifens ähneln werden. Nun sind die beiden wichtigsten Fluchtstrassen völlig überlastet, Autos kommen nur im Schritttempo voran.

Die Lage ist chaotisch, viele Menschen reagieren mit Angst und Panik. Unter ihnen ist auch die 66-jährige Aliyeh Hijazi aus dem Südlibanon. Sie hat seit ihrer Kindheit Kriege erlebt. Nach der jüngsten Eskalation zwischen Hisbollah und Israel wurde die Mutter von zehn Kindern aus ihrer Heimat vertrieben.

Nach einer 17-stündigen Flucht über Sidon und Saadiyat fand sie kurzzeitig Zuflucht in den südlichen Vororten Beiruts – bis neue israelische Evakuierungsbefehle sie erneut zur Flucht zwangen. Sie sagt:

«Wir wollen auch leben. Wir sind wie alle anderen auch. Wir wollen Frieden.»

Der Libanon meldet über 58'000 Vertriebene, laut der NGO «Care» könnte die Zahl um Hunderttausende steigen.

(reuters/emk)

