Langsame Fortschritte im Tunnel-Drama in Indien: Männer seit 13 Tagen eingeschlossen

In Indien geht das Bangen um die 41 Arbeiter in einem eingestürzten Autobahntunnel weiter. Inzwischen haben sich die Retter mit einem starken Bohrgerät sehr weit durch das Geröll in den Berg vorgearbeitet, wie ein an den Arbeiten beteiligter Experte aus Australien der indischen Nachrichtenagentur ANI sagte. Doch die Maschine gehe dabei immer wieder kaputt und müsse repariert werden.

Mehrere Tote in Süd- und Ostukraine ++ Russischer Korrespondent stirbt in Ukraine

Nach Protesten: 22-Jähriger in Iran hingerichtet

In Iran ist Aktivisten zufolge erneut ein Mann im Zusammenhang mit den Protesten rund um den Tod von Mahsa Amini hingerichtet worden. Laut der in Norwegen ansässigen kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengaw erfolgte die Hinrichtung von Milad Sohrewand am Donnerstag in einem Gefängnis in der Stadt Hamadan im Westen des Landes.